McCourt ne veut plus dépenser un centime à l'OM

Frank McCourt ne veut plus investir un euro à l’OM et doit sérieusement se pencher sur une vente du club à un prix raisonnable, alors que son équipe dégringole sportivement après un mercato chaotique.

Le mercato estival a laissé des traces à l’Olympique de Marseille. Frank McCourt a exigé la vente de plusieurs joueurs à forte valeur marchande pour faire entrer de l’argent dans les caisses et pour diminuer la masse salariale. L’objectif a été atteint mais au grand dam de Bruno Genesio, aucune recrue n’a posé ses valises à Marseille. L’entraîneur de l’OM savait que les moyens seraient limités mais pensait tout de même pouvoir accueillir des joueurs libres ou prêtés.

McCourt ne veut plus investir du tout à l'OM

Ce ne fût pas le cas sur décision de Frank McCourt, lequel a totalement fermé le robinet à cash après des années de laisser-aller. La tendance n’est pas prête de s’inverser à présent selon Jean-Charles de Bono. Sur FC Marseille, l’ancien consultant d’OM TV a affirmé que l’homme d’affaires américain n’avait plus l’intention d’investir le moindre centime dans le club. Qu’attend-il alors pour le vendre, même à un prix dérisoire ? La question se pose selon le suiveur assidu de l’Olympique de Marseille.

« Je pense que McCourt arrive en bout de course à l’OM. C’est vrai que l’on dit ’s’il s’en va, qui va reprendre?’… La question se pose toujours. Pour revenir à McCourt, je pense qu’il veut récupérer de l’argent, beaucoup d’argent. Va-t-il récupérer l’argent qu’il veut ? Je ne pense pas. Il ne veut plus investir à l’OM, il veut réduire la masse salariale et vendre des joueurs pour récupérer de l’argent. Il ne vend pas des joueurs pour réinvestir dans le club, il veut récupérer le maximum d’argent. Il ne veut plus du tout injecter l’argent, donc quel intérêt de rester ? » s'interroge le consultant marseillais avant de conclure.

Si on lui propose 150 ou 200 ME pour le rachat de l'OM...