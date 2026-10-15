Maupay pire attaquant de l’OM, malgré une grosse concurrence

Bla... bla... bla...
Bah... c'est quand même une défaite ! ^^
Normal... il a les moyens de payer. ^^
C'est pas Le Havre qu'on joue ce week end selon Dembouz? En même temps il s'en fiche il sera en vacances jusqu'à mardi 🤣
On était à 2 doigts de perdre les 2 matchs des clubs FR a domicile face à des clubs grecs... Merci Rennes ! Au final c'est pas si mal cette semaine avec les victoires de Monaco Lyon Rennes et Paris (4/7). Les Portugais n'ont que le sporting et Benfica qui ont gagnés (2/5)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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Le seul regret que j’ai dans cet OM c’est de voir encore et encore des joueurs comme Maupay ou Angel Gomes enchaîner les matchs. Lançons des jeunes ça ne pourra jamais être pire. Mais sûrement que ça va venir...
📹45’ : Caméra embarquée sur les crampons de Neil Maupay.