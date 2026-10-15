Maupay pire attaquant de l’OM, malgré une grosse concurrence

Nouveau match très décevant de l'OM, pas au niveau pour espérer mieux qu'une courte défaite contre l'Olympiakos. Neal Maupay a beaucoup déçu en attaque.

Nouvelle défaite pour l’OM, bien parti pour vivre un enfer dans cette Europa League même s’il reste encore des matchs pour sauver la mise. Mais une nouvelle fois, face à l’Olympiakos, sans démériter, les Marseillais ont subi la loi de l’adversaire avec une défaite 1-0. Les joueurs de Bruno Genesio n’ont clairement pas beaucoup pesé sur la défense grecque, qui a passé une soirée relativement tranquille. Il faut dire qu’avec Neal Maupay titulaire, le danger a du mal à venir.

Après la rencontre, l’ancien attaquant d’Everton a subi de plein fouet les critiques, même si personne n’a été épargné parmi les joueurs offensifs. Et notamment pas un Faris Moumbagna très décevant également avec son entrée en jeu. « Neal Maupay est le numéro neuf de l’Olympique de Marseille. Rions tous ensemble », « Je me demandais pourquoi Maupay jouais plus que Moumbagna mais il est juste encore plus nul finalement », « Je me pose des questions sur genesio comment peut-il titulariser Gomes et maupay ses choix sont honteux », « J’ai une autre question : quelle est la place de Neal Maupay ? Est-il faux 8, faux 9, faux 10… ou simplement un faux joueur ? », « Maupay inexistant Gomes a tout mal fait. Ils ont été pareil. C’est factuel ce soir », ont pesté les supporters de l’OM, qui savent que les solutions ne sont pas si nombreuses pour Bruno Genesio dans cet enchainement de matchs.