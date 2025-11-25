Mattéo Guendouzi vient donner un coup de pouce à l'OM

On a plié le match en 5min .. magnifique émotionnellement parlant.. bakola un phénomène on en tient encore un bon avec vaz incroyable première mi temps dégueulasse, la seconde plus de maîtrise mais bordel que la victoire fait du bien on est clairement pas mort
il doit etre a plus de 80% c est sur
reds13 26 novembre 2025 à 00:03 Je suis ni un marseillais, ni un lyonnais, je suis juste personne C’est le truc le plus intelligent que tu aies dit.
raison de plus qui prouve que t'es un fake
Ok lyonnais
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
