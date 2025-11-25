Mattéo Guendouzi vient donner un coup de pouce à l'OM

Grâce à un potentiel transfert à prix d'or direction Sunderland, Mattéo Guendouzi pourrait permettre à l'Olympique de Marseille de toucher un joli bonus lié au pourcentage à la revente inclus lors de son départ à la Lazio Rome.

Pour sa troisième saison sous les couleurs de la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi est définitivement devenu un titulaire indiscutable de l'écurie romaine. Indispensable dans l'entrejeu, il apporte une densité physique importante à la formation de Maurizio Sarri. Un impact physique qu'on lui connait d'ailleurs bien puisque sur les dix matchs auxquels il a participé depuis le début de la saison en Serie A, le natif de Poissy a récolté cinq cartons jaunes et un carton rouge. Son importance au sein de l'actuel 8e de Serie A lui vaut logiquement d'attiser quelques convoitises, dont celle de Sunderland. Les Black Cats sont prêts à mettre une somme conséquente pour le recruter, ce qui fait bien les affaires de l' OM

M. Guendouzi Olié France • Âge 26 • Milieu UEFA Nations League Matchs 6 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 10 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 4 Rouge 1 Jaune Rouge 0

Mattéo Guendouzi vendu au prix fort, l'OM se réjouit

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations d'Ekrem Konur. Le journaliste insider turc affirme que Sunderland s'intéresse de très près à Mattéo Guendouzi pour un recrutement lors du prochain mercato hivernal. Pour le vendre, la Lazio Rome s'attend à recevoir au moins 30 millions d'euros, alors que l'Olympique de Marseille dispose visiblement de 10% sur la plus-value en cas de revente. Pour rappel, il avait été vendu contre 13 millions d'euros. De quoi permettre à Pablo Longoria de renflouer les caisses avec de l'argent bienvenu.

Quant à Mattéo Guendouzi, ses prestations n'ont pas tapé que dans l'oeil de la cellule de recrutement de Sunderland puisque d'autres écuries de Premier League, et certaines de Serie A, sont également à l'affût. Avec la concurrence grimpante sur le dossier, c'est l'OM qui se frotte les mains.