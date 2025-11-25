guendouzi vendu une fortune l om va rager iconsport 215463 0086 375608

Mattéo Guendouzi vient donner un coup de pouce à l'OM

OM25 nov. , 21:00
parQuentin Mallet
Grâce à un potentiel transfert à prix d'or direction Sunderland, Mattéo Guendouzi pourrait permettre à l'Olympique de Marseille de toucher un joli bonus lié au pourcentage à la revente inclus lors de son départ à la Lazio Rome.
Pour sa troisième saison sous les couleurs de la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi est définitivement devenu un titulaire indiscutable de l'écurie romaine. Indispensable dans l'entrejeu, il apporte une densité physique importante à la formation de Maurizio Sarri. Un impact physique qu'on lui connait d'ailleurs bien puisque sur les dix matchs auxquels il a participé depuis le début de la saison en Serie A, le natif de Poissy a récolté cinq cartons jaunes et un carton rouge. Son importance au sein de l'actuel 8e de Serie A lui vaut logiquement d'attiser quelques convoitises, dont celle de Sunderland. Les Black Cats sont prêts à mettre une somme conséquente pour le recruter, ce qui fait bien les affaires de l'OM.
M. Guendouzi Olié

M. Guendouzi Olié

FranceFrance Âge 26 Milieu

UEFA Nations League

Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs10
Buts2
Passes décisives1
Jaune4
Rouge1
Jaune Rouge0

Mattéo Guendouzi vendu au prix fort, l'OM se réjouit

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations d'Ekrem Konur. Le journaliste insider turc affirme que Sunderland s'intéresse de très près à Mattéo Guendouzi pour un recrutement lors du prochain mercato hivernal. Pour le vendre, la Lazio Rome s'attend à recevoir au moins 30 millions d'euros, alors que l'Olympique de Marseille dispose visiblement de 10% sur la plus-value en cas de revente. Pour rappel, il avait été vendu contre 13 millions d'euros. De quoi permettre à Pablo Longoria de renflouer les caisses avec de l'argent bienvenu.
Quant à Mattéo Guendouzi, ses prestations n'ont pas tapé que dans l'oeil de la cellule de recrutement de Sunderland puisque d'autres écuries de Premier League, et certaines de Serie A, sont également à l'affût. Avec la concurrence grimpante sur le dossier, c'est l'OM qui se frotte les mains.
Derniers commentaires

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

On a plié le match en 5min .. magnifique émotionnellement parlant.. bakola un phénomène on en tient encore un bon avec vaz incroyable première mi temps dégueulasse, la seconde plus de maîtrise mais bordel que la victoire fait du bien on est clairement pas mort

LdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19e

il doit etre a plus de 80% c est sur

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

reds13 26 novembre 2025 à 00:03 Je suis ni un marseillais, ni un lyonnais, je suis juste personne C’est le truc le plus intelligent que tu aies dit.

LdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19e

raison de plus qui prouve que t'es un fake

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

Ok lyonnais

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

