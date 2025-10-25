Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

27M Mitroglou ? Tu crois que c est Nasser notre président ou quoi ? 32M Vitinha ? Tu as aucun chiffre de bon et bientôt tu vas nous dire que les Jese, Krycho, Draxler, Gueye, Kolo etc etc sont venu gratuit RIRES
PSG 1970 ? 🤣
Bon match ! Allez Paris !
Avec le Qatar comme propriétaire, tu es sérieux de dire ca ma petite Kenny RIRES
Ce n'est pas le peine de nier la censure de "sacré Cœur" mon grand. Ni sa Christianophobie. Au nom de la laïcité "made in Marseille" Pire qu'hidalgo. Très très fort ce gaucho.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
🏆 @bartoli_marion : "Certes, l'OM a perdu cette semaine, mais il se passe quelque chose dans cette équipe. S'il y a une saison où Marseille peut faire quelque chose, c'est bien celle-ci. Et il faut le montrer dès ce soir à Lens."