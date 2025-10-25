ICONSPORT_259958_0104
bartoli gouiri

Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

OM25 oct. , 14:30
parClaude Dautel
0
Marion Bartoli est une supportrice acharnée de l'Olympique de Marseille et l'ancienne star du tennis français n'est pas loin de penser que cette saison 2025-2026 est celle où l'OM peut repasser devant le PSG.
Tandis que le Paris Saint-Germain se déplace à Brest, l'équipe de Roberto De Zerbi ira à Bollaert afin de confirmer et pourquoi pas conforter sa place de leader de la Ligue 1. Dans le Nord, l'Olympique de Marseille n'aura pas la partie facile contre des Sang et Or toujours déterminé à se faire respecter dans leur stade. Ce rendez-vous est donc considéré comme l'un des premiers tournants de la saison pour le nouveau leader du championnat de France. Ce samedi, dans l'émission Les Grande Gueules du Sport, Marion Bartoli ne veut pas crier victoire trop vite pour son club de coeur, mais la lauréate du tournoi de Wimbledon en 2013 admet qu'une victoire de l'OM à Lens peut tout de même être un signal très puissant envoyé par Marseille au PSG dans cette bataille désormais lancée entre les deux rivaux de Ligue 1.

L'OM peut frapper un grand coup à Lens

N'ayant jamais masqué son affection pour l'Olympique de Marseille, Marion Bartoli a justifié son optimisme relativement importent cette saison concernant la quête du titre de champion de France par l'OM. « On sait très bien qu'à partir de maintenant, le PSG va carburer. C'est très important pour l'OM de gagner ce soir à Lens, afin de garder la tête du championnat et de réagir immédiatement après la défaite en Ligue des Champions. Certes, l'OM a perdu cette semaine, mais il se passe quelque chose dans cette équipe. S'il y a une saison où Marseille peut faire quelque chose, c'est bien celle-ci. Et il faut le montrer dès ce soir à Lens », a précisé l'ancienne tenniswoman, qui sera donc très attentive à la performance de Leonardo Balerdi et des siens du côté de Bollaert. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_265108_0003
OM

OM : Une pépite marocaine à Marseille, c'est confirmé

psg coup dur pour senny mayulu iconsport 242950 0573 384220
PSG

Le PSG veut chiper le frère de Mayulu à l’OL

ICONSPORT_274852_0004
Ligue 1

Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)

ICONSPORT_272025_0043
Liga

Liga : Ounahi marque un but sublime 100% Ligue 1 (vidéo)

Fil Info

17:00
OM : Une pépite marocaine à Marseille, c'est confirmé
16:30
Le PSG veut chiper le frère de Mayulu à l’OL
16:10
Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)
16:06
Liga : Ounahi marque un but sublime 100% Ligue 1 (vidéo)
16:00
Après le PSG et le Barça, le Real a un nouvel ennemi
15:58
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée
15:30
OL : Mission impossible à Lyon, Strasbourg est prévenu
15:00
PSG : Luis Enrique refusera Haaland et l'assume

Derniers commentaires

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

27M Mitroglou ? Tu crois que c est Nasser notre président ou quoi ? 32M Vitinha ? Tu as aucun chiffre de bon et bientôt tu vas nous dire que les Jese, Krycho, Draxler, Gueye, Kolo etc etc sont venu gratuit RIRES

OM : De Zerbi dévoile son groupe contre Lens

PSG 1970 ? 🤣

Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)

Bon match ! Allez Paris !

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

Avec le Qatar comme propriétaire, tu es sérieux de dire ca ma petite Kenny RIRES

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

Ce n'est pas le peine de nier la censure de "sacré Cœur" mon grand. Ni sa Christianophobie. Au nom de la laïcité "made in Marseille" Pire qu'hidalgo. Très très fort ce gaucho.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading