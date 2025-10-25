Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

Marion Bartoli est une supportrice acharnée de l'Olympique de Marseille et l'ancienne star du tennis français n'est pas loin de penser que cette saison 2025-2026 est celle où l'OM peut repasser devant le PSG.

Les Grande Gueules du Sport, Marion Bartoli ne veut pas crier victoire trop vite pour son club de coeur, mais la lauréate du tournoi de Wimbledon en 2013 admet qu'une victoire de l'OM à Lens peut tout de même être un signal très puissant envoyé par Marseille au PSG dans cette bataille désormais lancée entre les deux rivaux de Ligue 1. Tandis que le Paris Saint-Germain se déplace à Brest, l 'équipe de Roberto De Zerbi ira à Bollaert afin de confirmer et pourquoi pas conforter sa place de leader de la Ligue 1. Dans le Nord, l'Olympique de Marseille n'aura pas la partie facile contre des Sang et Or toujours déterminé à se faire respecter dans leur stade. Ce rendez-vous est donc considéré comme l'un des premiers tournants de la saison pour le nouveau leader du championnat de France.

L'OM peut frapper un grand coup à Lens

N'ayant jamais masqué son affection pour l'Olympique de Marseille, Marion Bartoli a justifié son optimisme relativement importent cette saison concernant la quête du titre de champion de France par l'OM. « On sait très bien qu'à partir de maintenant, le PSG va carburer. C'est très important pour l'OM de gagner ce soir à Lens, afin de garder la tête du championnat et de réagir immédiatement après la défaite en Ligue des Champions. Certes, l'OM a perdu cette semaine, mais il se passe quelque chose dans cette équipe. S'il y a une saison où Marseille peut faire quelque chose, c'est bien celle-ci. Et il faut le montrer dès ce soir à Lens », a précisé l'ancienne tenniswoman, qui sera donc très attentive à la performance de Leonardo Balerdi et des siens du côté de Bollaert.