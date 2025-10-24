ICONSPORT_272416_0203
Roberto De Zerbi

OM : Lens a un compte à régler avec De Zerbi

OM24 oct. , 18:30
parEric Bethsy
0
Opposé à l’Olympique de Marseille samedi, le coach du Racing Club de Lens Pierre Sage va retrouver Roberto De Zerbi après une première rencontre décevante. La saison dernière, celui qui entraînait l’Olympique Lyonnais s’attendait à un autre comportement de la part de son homologue marseillais.
Samedi soir, les regards ne seront pas seulement tournés vers Florian Thauvin. Lors du choc entre le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille, la poignée de main entre Pierre Sage et Roberto De Zerbi vaudra également le détour. Le coach des Sang et Or admire le travail de son homologue marseillais. En revanche, le Français apprécie beaucoup moins la personne depuis leur première rencontre.

De Zerbi a ignoré Pierre Sage

L’épisode date de septembre 2024, à l’époque où l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’était incliné face à l’équipe phocéenne de l’Italien (3-2). « J'étais parti voir un Rome-Sassuolo en 2016 ou 2017 pour justement voir le Sassuolo de De Zerbi donc vous imaginez bien que le coach et sa manière de jouer m'attirent beaucoup, a raconté Pierre Sage au Média Carré. Et après, lorsqu'on a joué contre eux l'an dernier, on perd 3-2 en étant en supériorité numérique. Je me suis moins retrouvé dans ce qu'il dégage dans la relation avec l'autre coach. »
« Alors peut-être que je l'ai trop regardé avec les yeux de quelqu'un qui était allé le voir jouer dans un match. Mais quand j'ai rencontré Mourinho, quand j'ai rencontré Arteta dans d'autres matchs, là j'ai eu la personne que j'avais vue, a comparé le coach artésien. Ce n'est pas que ça ne s'est pas bien passé, c'est que ça ne s'est pas passé. Peut-être que j'attendais effectivement qu'il ait une considération pour moi, mais ça se trouve, il ne savait même pas le nom du coach d'en face. Ce n'est pas grave en soi. Le lendemain, il faisait jour. » Une victoire face à l’actuel leader de Ligue 1 permettrait de faire les présentations.
0
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 2e journée

ICONSPORT_273649_0286
Mercato

Rennes suit le Nantais Louis Leroux

ICONSPORT_271638_0124
PSG

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

Fil Info

18:45
CL : Programme TV et résultats de la 2e journée
18:00
Rennes suit le Nantais Louis Leroux
17:30
PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable
17:06
Au-dessus de l’OM et du PSG, Strasbourg bluffe l’OL
16:50
L2 : Le match Bastia - Laval reporté
16:30
OM : « Vous n’êtes pas mes dirigeants », De Zerbi se lâche
16:00
0 match avec le PSG mais il affole le mercato
15:30
Le Real promet de faire taire Lamine Yamal

Derniers commentaires

70 ME pour Iliman Ndiaye, l'OM s'est planté

Le prix de Kvara donc...

L’Arabie Saoudite change de sport et lâche l’OM

L'Arabie Saoudite c’est comme le Qatar il s'achète une image internationale en investissant dans le sport, mais en réalité le sport n’est pas une finalité mais juste un moyen. Le problème est qu’ils ont beaucoup d'argent et ils considèrent qu’il leur suffit de payer pour reussir.... mais on voit que les joueurs ne viennent en AS que pour l'argent, après ils reviennent en Europe pour rejouer au football....car ils ́e trouvent ni le plaisir de jouer ni l'engouement des supporters européens 😀😀😀

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

C’est un vrai psycho-rigide mais les résultats sont là et bien au dessus de ce qui était attendu donc… 😝🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : L’OM leader, Luis Enrique plaide non coupable

Kesk’elle a la,Sardine, anxieuse ? 😆🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Le joueur de l'OL que Paulo Fonseca n'ose pas sortir

Pour Tolisso et l'EdF, je pense que c'est bouché ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading