OM : Lens a un compte à régler avec De Zerbi

Opposé à l’Olympique de Marseille samedi, le coach du Racing Club de Lens Pierre Sage va retrouver Roberto De Zerbi après une première rencontre décevante. La saison dernière, celui qui entraînait l’Olympique Lyonnais s’attendait à un autre comportement de la part de son homologue marseillais.

Samedi soir, les regards ne seront pas seulement tournés vers Florian Thauvin. Lors du choc entre le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille , la poignée de main entre Pierre Sage et Roberto De Zerbi vaudra également le détour. Le coach des Sang et Or admire le travail de son homologue marseillais. En revanche, le Français apprécie beaucoup moins la personne depuis leur première rencontre.

De Zerbi a ignoré Pierre Sage

L’épisode date de septembre 2024, à l’époque où l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’était incliné face à l’équipe phocéenne de l’Italien (3-2). « J'étais parti voir un Rome-Sassuolo en 2016 ou 2017 pour justement voir le Sassuolo de De Zerbi donc vous imaginez bien que le coach et sa manière de jouer m'attirent beaucoup, a raconté Pierre Sage au Média Carré. Et après, lorsqu'on a joué contre eux l'an dernier, on perd 3-2 en étant en supériorité numérique. Je me suis moins retrouvé dans ce qu'il dégage dans la relation avec l'autre coach. »

« Alors peut-être que je l'ai trop regardé avec les yeux de quelqu'un qui était allé le voir jouer dans un match. Mais quand j'ai rencontré Mourinho, quand j'ai rencontré Arteta dans d'autres matchs, là j'ai eu la personne que j'avais vue, a comparé le coach artésien. Ce n'est pas que ça ne s'est pas bien passé, c'est que ça ne s'est pas passé. Peut-être que j'attendais effectivement qu'il ait une considération pour moi, mais ça se trouve, il ne savait même pas le nom du coach d'en face. Ce n'est pas grave en soi. Le lendemain, il faisait jour. » Une victoire face à l’actuel leader de Ligue 1 permettrait de faire les présentations.