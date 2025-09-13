ICONSPORT_270064_0404

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

OM13 sept. , 12:20
parGuillaume Conte
L'OM a frappé fort en recrutant Benjamin Pavard, qui ne regrette pas le moins du monde son choix pour le moment. 
Un an après la venue d’Adrien Rabiot, la recrue de prestige du mercato de l’OM est un autre international français en la personne de Benjamin Pavard. Le défenseur a très rapidement pris ses marques avec un match solide face à Lorient et un but en prime. Il a forcément pris la parole après la rencontre pour dire à quel point il était heureux d’avoir signé à Marseille, dans un club de prestige et ambitieux. Disputer la Ligue des Champions et revenir en France sont des éléments qui ont compté pour Benjamin Pavard, qui a tenu à souligner un détail personnel important qui a compté dans sa prise de décision. 
En effet, son épouse est de Marseille, et si cela a été un plus dans les éléments à prendre en compte, l’ancien lillois a tout de même rappelé que ce n’était pas madame qui décidait de l’évolution de sa carrière. « Marseille, c’est un club mythique avec une ferveur incroyable ; on l’a encore entendu aujourd’hui. Je voulais aussi me rapprocher de ma famille après des années à l’étranger. Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide de ma carrière. Le coach et le discours de Medhi m’ont tout de suite plu. Je me sens épanoui et je pense qu’on va monter en puissance », a livré Benjamin Pavard au Phocéen. 
En tout cas, avec du temps de jeu et une belle exposition en France et en Europe, c’est surtout la possibilité d’accrocher le wagon des Bleus pour la Coupe du monde 2026 qui motive le défenseur central. Après des débuts parfaits contre Lorient, Pavard est forcément très attendu contre le Real Madrid et le PSG, dans des matchs à venir où il aura certainement beaucoup plus de travail. 
B. Pavard

B. Pavard

FranceFrance Âge 29 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
