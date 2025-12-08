Aubameyang

TV : Union Saint-Gilloise - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions08 déc.
parAlexis Rose
0
Dans le dur en championnat, l’Olympique de Marseille va tenter de poursuivre sa remontée en Ligue des Champions lors de son déplacement en Belgique, chez l’Union Saint-Gilloise.

Quelle heure pour Royale Union Saint-Gilloise - OM ?

Défait par Lille le week-end passé en L1 (0-1) après avoir concédé le nul contre Toulouse au Vélodrome une semaine avant (2-2), l’OM a loupé le coche pour prendre la tête du championnat, désormais occupée par Lens et le PSG. C’est donc en Ligue des Champions que l’OM va tenter de prendre un bon bol d’air frais avec un déplacement chez l’Union Saint-Gilloise. Cette rencontre se jouera ce mardi 9 décembre à 21h00 au Lotto Park. L’arbitre sera le Portugais João Pinheiro.

Sur quelle chaîne suivre Royale Union Saint-Gilloise - OM ?

Comptant pour la 6e journée de la Ligue des Champions, la dernière de l’année civile avant les deux derniers matchs en début d’année 2026, ce match entre la Royale Union Saint-Gilloise et l’OM sera diffusé sur Canal+ Foot.

Les compos probables de Royale Union Saint-Gilloise - OM :

Solide leader du championnat belge avec plusieurs points d’avance, l’Union Saint-Gilloise connaît un parcours un peu plus compliqué en C1. Avec deux victoires au compteur, contre le PSV en septembre (3-1) et Galatasaray (1-0) lors de la dernière journée de novembre, le club belge ne fait pour l’instant pas partie des équipes potentiellement qualifiées pour la phase finale. Classé 25e sur 36, l’USG va donc recevoir Marseille avec l’ambition de remonter au classement.
La compo probable de Royale Union Saint-Gilloise : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang - Ait El Hadj - Florucz, David.
Bien remonté au classement de la C1 grâce à sa belle victoire contre Newcastle il y a deux semaines (2-1), l’OM veut poursuivre sur sa bonne lancée en Ligue des Champions. Avant d’affronter Liverpool et Bruges lors des deux dernières journées, Marseille se doit de ramener un résultat en Belgique pour conserver sa place parmi les 24 premiers, histoire de pouvoir disputer la phase finale. Pour ce match face à l’Union Saint-Gilloise, Roberto De Zerbi sera privé de Gouiri ou Maupay.
La compo probable de l’OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Emerson - Weah, Vermeeren, Hojbjerg, Kondogbia, Paixao - Aubameyang, Greenwood.

Loading