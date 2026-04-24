Ounahi

L’OM vise le pactole, Man City va tout gâcher

OM24 avr. , 17:30
parEric Bethsy
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Toujours détenteur d’une partie des droits économiques d’Azzedine Ounahi, l’Olympique de Marseille va récolter un joli chèque en cas de transfert cet été, surtout si Gérone parvient à augmenter sa clause de départ. Le problème, c’est que Manchester City risque d’anéantir les espoirs marseillais.
Ça devient une habitude pour l’Olympique de Marseille. Saison après saison, le club phocéen constate que ses flops retrouvent subitement leur meilleur niveau une fois partis. Le milieu de Sassuolo Ismaël Koné, connu pour son clash avec Roberto De Zerbi à la Commanderie, s’est refait une santé en Italie. Et pendant ce temps-là, les Sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr retrouvent des couleurs en Premier League, respectivement du côté d’Everton et de Crystal Palace.
On peut également citer Azzedine Ounahi à qui l’Olympique de Marseille ne prédisait sans doute pas un grand avenir l’été dernier. Suite à un prêt réussi au Panathinaïkos, le milieu encore indésirable avait été transféré à Gérone pour seulement 6 millions d’euros. Une excellente opération pour les Catalans qui ont profité du potentiel de l’international marocain cette saison. Le voilà désormais convoité par plusieurs formations européennes. Selon le journaliste d’El Chiringuito Jose Alvarez Haya, l’Atlético Madrid est sur le coup, tout comme des équipes italiennes. Mais c’est surtout Manchester City qui tient la corde.

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Le cador anglais pourrait payer le montant de sa clause libératoire fixée à 20 millions d’euros. L’Olympique de Marseille ayant conservé 20% des droits d’Azzedine Ounahi, cette opération lui rapporterait 4 millions d’euros. Mais le club phocéen pouvait espérer plus étant donné que Gérone, conscient de la cote de l’ancien Angevin, souhaite prolonger son contrat et augmenter sa clause de départ. Les Marseillais auraient ainsi récupéré une somme plus importante. Sauf que l’hypothèse paraît peu probable quand on sait que Manchester City et Gérone partagent les mêmes propriétaires.
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Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

"Tous les avantages" Vision hémiplégique. Lens n'a eu à jouer 2 matches en 3 jours qu'à 2 reprises cette saison (et 2 fois en 4 jours), en lien avec son parcours en Coupe de France. Paris, une vingtaine de fois, mais tu escamotes complètement celà parce que tu ne regardes que les budgets. La LFP n'a pas à adopter une vision comme la tienne. Son rôle est de maintenir un maximum d'équité entre les clubs, riches ou pas. Et dans cette optique, forcer Lens à un 5ieme enchainement de matches cette saison, tandis que son concurrent pour le titre l'a fait à 26 reprises, ça ne devrait même pas susciter de commentaires.

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

L'OM a fait un départ assez correct. C'est plutôt qu'ils n'ont pas tenu sur la durée. Comme toujours depuis plusieurs saisons maintenant.

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Effectivement, j'escamote complètement la question de la compétence de Habib Beye comme entraineur. S'il reproduit les mêmes erreurs qu'à Rennes, où il a clairement été un boulet pour le club, alors il sera un nouveau problème pour vous. En fait, je pense que malgré votre calendrier favorable, vos joueurs sont trop usés mentalement pour acrocher la LdC, quelque soit la valeur de Beye comme entraineur. En tant que supporteur de l'OM, tu n'as sûrement pas la même approche, tu dois encore y croire...et c'est pas forcément moi qui aurais raison au final.

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

Le salaire de Mastantuono est de 7,29 M€ brut par an selon Capology. Le salaire d'Endrick est de 2,08 M€ brut par an selon Capology, 2,52 M€ selon Footmercato et un peu plus de 4 M€ selon Sergio.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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