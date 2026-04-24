L’OM vise le pactole, Man City va tout gâcher

Toujours détenteur d’une partie des droits économiques d’Azzedine Ounahi, l’Olympique de Marseille va récolter un joli chèque en cas de transfert cet été, surtout si Gérone parvient à augmenter sa clause de départ. Le problème, c’est que Manchester City risque d’anéantir les espoirs marseillais.

Ça devient une habitude pour l’Olympique de Marseille . Saison après saison, le club phocéen constate que ses flops retrouvent subitement leur meilleur niveau une fois partis. Le milieu de Sassuolo Ismaël Koné, connu pour son clash avec Roberto De Zerbi à la Commanderie, s’est refait une santé en Italie. Et pendant ce temps-là, les Sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr retrouvent des couleurs en Premier League, respectivement du côté d’Everton et de Crystal Palace.

On peut également citer Azzedine Ounahi à qui l’Olympique de Marseille ne prédisait sans doute pas un grand avenir l’été dernier. Suite à un prêt réussi au Panathinaïkos, le milieu encore indésirable avait été transféré à Gérone pour seulement 6 millions d’euros. Une excellente opération pour les Catalans qui ont profité du potentiel de l’international marocain cette saison. Le voilà désormais convoité par plusieurs formations européennes. Selon le journaliste d’El Chiringuito Jose Alvarez Haya, l’Atlético Madrid est sur le coup, tout comme des équipes italiennes. Mais c’est surtout Manchester City qui tient la corde.

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Le cador anglais pourrait payer le montant de sa clause libératoire fixée à 20 millions d’euros. L’Olympique de Marseille ayant conservé 20% des droits d’Azzedine Ounahi, cette opération lui rapporterait 4 millions d’euros. Mais le club phocéen pouvait espérer plus étant donné que Gérone, conscient de la cote de l’ancien Angevin, souhaite prolonger son contrat et augmenter sa clause de départ. Les Marseillais auraient ainsi récupéré une somme plus importante. Sauf que l’hypothèse paraît peu probable quand on sait que Manchester City et Gérone partagent les mêmes propriétaires.