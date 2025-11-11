ICONSPORT_265287_0108
Neal Maupay

L'OM va virer 6 joueurs cet hiver

OM11 nov. , 19:40
parQuentin Mallet
0
Malgré sa présence sur plusieurs tableaux, l'Olympique de Marseille n'aura pas d'autres choix que de se séparer de certains indésirables cet hiver. Six joueurs de l'effectif, en manque de temps de jeu, pourraient profiter du mercato de janvier pour trouver leur bonheur ailleurs.
Grâce à la qualification pour la Ligue des champions obtenue en fin de saison dernière, l'Olympique de Marseille dispose d'un effectif dense, pour le plus grand plaisir de Roberto De Zerbi. Ce dernier a le choix lorsqu'il est question de créer sa composition d'équipe avant les matchs, étant donné le nombre important de joueurs arrivés l'été dernier. Cette densité a toutefois des limites : plusieurs joueurs n'ont plus un temps de jeu satisfaisant et s'interrogent logiquement sur leur avenir au club de la Canebière. Et comme l'indique Cœur Marseillais, six d'entre eux ont déjà ou auront un bon de sortie lors de la prochaine fenêtre hivernale de transferts.
Olympique Marseille

Olympique Marseille

Ligue 1 #2
V
D
V
N
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs12
V
Victoire8
M
Match nul1
D
Défaite3
Buts Marqués28
Buts Encaissés11

Matchs Récents

Tout afficher
08 novembre 2025 à 17:00
Ligue 1
Olympique MarseilleOlympique Marseille
3
0
Match terminé
BrestBrest
05 novembre 2025 à 21:00
Champions League
Olympique MarseilleOlympique Marseille
0
1
Match terminé
AtalantaAtalanta

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Greenwood
10.

M. Greenwood

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge 24 Attaquant
Matchs11
Buts7
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
R. Vaz
34.

R. Vaz

FRAFRA Âge 18 Attaquant
Matchs10
Buts4
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

6 joueurs de l'OM ne seront pas retenus

Avec les recrutements importants réalisés l'été dernier, plusieurs joueurs qui avaient l'habitude de  jouer auparavant se sont retrouvés cloués sur le banc, voire en réserve. Parmi les indésirables qui feraient mieux de se trouver un nouveau club, on retrouve logiquement Neal Maupay (malgré son apparition dans le groupe face à Brest), mais aussi Ulisses Garcia et Geoffrey Kondogbia. La mentalité du Suisse est appréciée en interne mais son niveau de jeu est jugé insuffisant, tandis que le milieu de terrain centrafricain commence à se faire vieux et dispose d'un juteux salaire de 450 000 euros par mois.
Hormis ces trois joueurs, la direction phocéenne ne retiendra pas Pol Lirola, Ruben Blanco et François-Régis Mughe, qui étaient déjà poussés vers la sortie l'été dernier. Leur situation ne s'étant pas arrangée depuis, ils sont naturellement toujours sur la liste des transferts et ne feront pas de vieux os à Marseille si des intéressés frappent à la porte en janvier.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276732_0345
PSG

Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende

ol tolisso restera malgre son gros salaire iconsport 258634 0533 395638
OL

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

ICONSPORT_272571_0049 (1)
PSG

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Fil Info

20:30
Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende
20:00
« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso
19:20
PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe
19:00
Cristiano se prend pour le GOAT, Ronaldo se marre
18:40
PSG : L'avocat de Luis Campos prend la parole sur RMC
18:20
Lille : Giroud, ça devient gênant
18:00
OM : Mingueza pour zéro euro, Longoria est bouillant
17:30
PSG : Luis Campos trouve le milieu idéal en Bundesliga

Derniers commentaires

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Oui dommage de se passer du russe il est bon en plus ... chevalier doit accepter la concurrence et le niveau d un très grand club

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Entre Tollisoldes, MorAieaieaie et Fauxfanana , les Zinzins ont le podium des simulations en FarmersLigue … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Il simule beaucoup plus que les autres et son statut de Cap’tain devrait l’obliger au contraire. Les Zarbittes se sont laissés avoir un temps mais ça c’est du passé … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Stigmatiser Tolisso c'est ridicule, il se prends aussi des vrais coups. Ca serait ridicule de dire qu'il simule tout le temps.

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Cheval a de la chance que Safauxneuf soit ruskov , sinon il aurait déjà été un peu sur le banc … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading