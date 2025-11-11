L'OM va virer 6 joueurs cet hiver

Malgré sa présence sur plusieurs tableaux, l'Olympique de Marseille n'aura pas d'autres choix que de se séparer de certains indésirables cet hiver. Six joueurs de l'effectif, en manque de temps de jeu, pourraient profiter du mercato de janvier pour trouver leur bonheur ailleurs.

Grâce à la qualification pour la Ligue des champions obtenue en fin de saison dernière, l' Olympique de Marseille dispose d'un effectif dense, pour le plus grand plaisir de Roberto De Zerbi. Ce dernier a le choix lorsqu'il est question de créer sa composition d'équipe avant les matchs, étant donné le nombre important de joueurs arrivés l'été dernier. Cette densité a toutefois des limites : plusieurs joueurs n'ont plus un temps de jeu satisfaisant et s'interrogent logiquement sur leur avenir au club de la Canebière. Et comme l'indique Cœur Marseillais, six d'entre eux ont déjà ou auront un bon de sortie lors de la prochaine fenêtre hivernale de transferts.

Olympique Marseille Ligue 1 # 2 V D V N D Ligue 1 Matchs 12 V Victoire 8 M Match nul 1 D Défaite 3 Buts Marqués 28 Buts Encaissés 11 Matchs Récents Tout afficher 08 novembre 2025 à 17:00 Ligue 1 Olympique Marseille 3 — 0 Match terminé Brest 05 novembre 2025 à 21:00 Champions League Olympique Marseille 0 — 1 Match terminé Atalanta Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . M. Greenwood ENG,NIR,SCO,WAL • Âge 24 • Attaquant Matchs 11 Buts 7 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 34 . R. Vaz FRA • Âge 18 • Attaquant Matchs 10 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

6 joueurs de l'OM ne seront pas retenus

Avec les recrutements importants réalisés l'été dernier, plusieurs joueurs qui avaient l'habitude de jouer auparavant se sont retrouvés cloués sur le banc, voire en réserve. Parmi les indésirables qui feraient mieux de se trouver un nouveau club, on retrouve logiquement Neal Maupay (malgré son apparition dans le groupe face à Brest), mais aussi Ulisses Garcia et Geoffrey Kondogbia. La mentalité du Suisse est appréciée en interne mais son niveau de jeu est jugé insuffisant, tandis que le milieu de terrain centrafricain commence à se faire vieux et dispose d'un juteux salaire de 450 000 euros par mois.

Hormis ces trois joueurs, la direction phocéenne ne retiendra pas Pol Lirola, Ruben Blanco et François-Régis Mughe, qui étaient déjà poussés vers la sortie l'été dernier. Leur situation ne s'étant pas arrangée depuis, ils sont naturellement toujours sur la liste des transferts et ne feront pas de vieux os à Marseille si des intéressés frappent à la porte en janvier.