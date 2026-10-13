L’OM va jouer le maintien, Dugarry en est persuadé

L’OM va jouer le maintien, Dugarry en est persuadé

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parGuillaume Conte
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L'OM qui remonte au classement et retrouve une place plus digne de son rang, Christophe Dugarry n'y croit pas du tout.
Près de deux mois après sa première victoire contre Strasbourg, l’OM a renoué avec le succès en s’imposant difficilement à Troyes (0-2). Un succès qui va faire du bien aux troupes de Bruno Genesio, qui se sont même retrouvées dans la zone rouge au coeur de cette trêve internationale. Ce n’est pas vraiment une surprise pour Christophe Dugarry, qui s’est emballé sur RMC au moment d’évoquer le niveau de jeu affiché par la formation olympienne.
Certes, l’OM n’a pas recruté et a perdu des joueurs, mais en théorie cette équipe ne devrait pas être aussi faible aux yeux du champion du monde 1998. Mais en voyant la performance réalisée à Troyes, « Duga » annonce une très mauvaise nouvelle et voit les Phocéens se battre jusqu’au bout pour sauver leur place en Ligue 1.

Dugarry très pessimiste pour l'OM

« Avec les joueurs qu’il y a, il y a de quoi faire une saison convenable. Là cette équipe de dimanche, elle va jouer la relégation, c’est sûr et certain. On se disait que l’OM pouvait viser une place européenne, parce qu’il y a des joueurs de qualité. Mais si même eux ne sont pas capables de faire une passe vers l’avant… Je conseille aux joueurs de regarder leur match », a demandé Christophe Dugarry, qui a enchainé les critiques à l’encontre des joueurs marseillais.
En attendant, plutôt que de lutter pour le maintien, l’OM espère désormais enchainer en championnat avec des matchs contre Angers et Le Havre qui sont à nouveau à sa portée. Et si Marseille fait carton plein, il sera alors plus temps de regarder vers le haut du tableau que vers le bas. L’OM n’a par exemple que deux points de retard sur Brest, actuellement 7e.

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15 octobre 2026 à 21:00
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