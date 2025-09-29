L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Vainqueur de Strasbourg en fin de match, l’OM a profité de son effectif très riche pour renverser la vapeur (1-2). Avec de tels arguments sur le banc, Marseille est au-dessus de la mêlée en Ligue 1 selon Pierre Ménès.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont sans doute pensé que leur équipe allait concéder sa troisième défaite en six journées à Strasbourg lorsque les Alsaciens menaient au score à quinze minute de la fin du match à la Meinau. L’équipe de Roberto De Zerbi a finalement fait preuve d’une belle force de caractère pour s’imposer au forceps dans le temps additionnel . Dans ce match bourbier sous la pluie alsacienne, ce sont les remplaçants (du soir) qui ont fait la différence. Lancés en cours de match, Emerson, Vaz, Pavard et bien sûr le duo Greenwood-Aubameyang ont inversé la tendance.

Avec un effectif si riche, il ne peut pas arriver grand-chose à l’Olympique de Marseille en Ligue 1 selon Pierre Ménès. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a félicité Strasbourg pour son bon match mais s’est incliné face au banc quatre étoiles de l’OM. La preuve que le mercato olympien, certes tardif, est en train de porter ses fruits. « Strasbourg ne méritait pas vraiment de perdre contre Marseille. Cette équipe de Strasbourg a plutôt fait un très bon match en ouvrant le score. Sauf que Emegha s’est blessé » a d'abord lancé Pierre Ménès avant de s'attarder sur l'OM.

Le banc de l'OM a fait la différence

« Aubameyang et Murillo ont donné en fin de match une victoire qui permet à l’OM de réaliser une belle semaine. Marseille commence doucement mais surement à montrer des signes de solidité et d’effectif plus dense avec un banc plus brillant. Quel luxe de faire entrer Greenwood, Aubameyang… C’est assez extraordinaire » a commenté l’ancien journaliste vedette de Canal+. Reste maintenant à enchaîner face à des adversaires plus modestes qui joueront avec un bloc plus bas dans les semaines à venir. Au-delà du match de Ligue des Champions contre l’Ajax, l’OM a un agenda plus abordable avec Metz puis Le Havre au programme en Ligue 1 lors des deux prochaines journées.