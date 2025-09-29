ICONSPORT_267501_0128

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

OM29 sept. , 17:00
parCorentin Facy
8
Vainqueur de Strasbourg en fin de match, l’OM a profité de son effectif très riche pour renverser la vapeur (1-2). Avec de tels arguments sur le banc, Marseille est au-dessus de la mêlée en Ligue 1 selon Pierre Ménès.
Les supporters de l’Olympique de Marseille ont sans doute pensé que leur équipe allait concéder sa troisième défaite en six journées à Strasbourg lorsque les Alsaciens menaient au score à quinze minute de la fin du match à la Meinau. L’équipe de Roberto De Zerbi a finalement fait preuve d’une belle force de caractère pour s’imposer au forceps dans le temps additionnel. Dans ce match bourbier sous la pluie alsacienne, ce sont les remplaçants (du soir) qui ont fait la différence. Lancés en cours de match, Emerson, Vaz, Pavard et bien sûr le duo Greenwood-Aubameyang ont inversé la tendance.
Avec un effectif si riche, il ne peut pas arriver grand-chose à l’Olympique de Marseille en Ligue 1 selon Pierre Ménès. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a félicité Strasbourg pour son bon match mais s’est incliné face au banc quatre étoiles de l’OM. La preuve que le mercato olympien, certes tardif, est en train de porter ses fruits. « Strasbourg ne méritait pas vraiment de perdre contre Marseille. Cette équipe de Strasbourg a plutôt fait un très bon match en ouvrant le score. Sauf que Emegha s’est blessé » a d'abord lancé Pierre Ménès avant de s'attarder sur l'OM.

Le banc de l'OM a fait la différence 

« Aubameyang et Murillo ont donné en fin de match une victoire qui permet à l’OM de réaliser une belle semaine. Marseille commence doucement mais surement à montrer des signes de solidité et d’effectif plus dense avec un banc plus brillant. Quel luxe de faire entrer Greenwood, Aubameyang… C’est assez extraordinaire » a commenté l’ancien journaliste vedette de Canal+. Reste maintenant à enchaîner face à des adversaires plus modestes qui joueront avec un bloc plus bas dans les semaines à venir. Au-delà du match de Ligue des Champions contre l’Ajax, l’OM a un agenda plus abordable avec Metz puis Le Havre au programme en Ligue 1 lors des deux prochaines journées.

Ligue 1

26 septembre 2025 à 20:45
Strasbourg
Ouattara49'
1
2
Match terminé
Olympique Marseille
Aubameyang78'Murillo Bermudez90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
84
ENTRE
A. Omobamidele
StrasbourgStrasbourg
SORT
G. Doué
StrasbourgStrasbourg
But
78
P. Aubameyang
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
66
S. Amo-Ameyaw
StrasbourgStrasbourg
Voir Les Détails Complets Du Match
8
Articles Recommandés
ICONSPORT_270916_0065
OM

OM : Balerdi incertain contre l'Ajax Amsterdam

ICONSPORT_271025_0316
PSG

Hécatombe au PSG, les joueurs sont fous de joie

ICONSPORT_265806_0089
FC Nantes

Nantes : Plus de peur que de mal pour Lepenant

68da543336605
OL

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

Fil Info

17:50
OM : Balerdi incertain contre l'Ajax Amsterdam
17:30
Hécatombe au PSG, les joueurs sont fous de joie
17:10
Nantes : Plus de peur que de mal pour Lepenant
16:40
L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon
16:10
Lens : Thauvin fait une annonce à Didier Deschamps
15:50
L'OM va recruter Corinne Diacre
15:30
MU tente un coup époustouflant à 57 ME à Madrid
15:00
L’OM victime d’un « braquage absolu » à 7 ME
14:30
Un arbitre pro-Real contre le PSG, Barcelone est inquiet

Derniers commentaires

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Depuis quand Aguerd c est rouge 😂 C est le 1er jaune donné par l arbitre né à 30Km de Lyon qui est un scandale Ensuite quel moyen ? Tu nous a pris pour le PSG ou quoi ? On vend bien aussi et nos dirigeants sont tres professionnel

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

On en reparlera en fin de saison, pecno

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Ben sur ce match tu n'avais qu'a regarder que Strasbourg jouer et pas l'OM, trou du cul !

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

la sortie d Emegah a été préjudiciable à Strasbourg

Un nouvel attaquant au PSG pour affronter le Barça ?

Si cela se confirme, je validerais totalement cette idée, d'autant que l'international portugais est un attaquant de formation !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading