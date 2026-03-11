Mauvaise nouvelle confirmée, la tuile pour l'ASSE

Diminué lors de la fin de match face au Red Star, Gautier Larsonneur souffre d’une déchire musculaire.

Le capitaine de l’ASSE va manquer plusieurs semaines selon les informations du site Peuple Vert. Le média spécialisé ajoute que le staff ne devrait prendre aucun risque avec Larsonneur jusqu’à la prochaine trêve afin de retrouver l’ancien gardien de Brest en pleine capacité de ses moyens pour le match face à Nancy le 4 avril prochain.