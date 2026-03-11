Larsonneur ICONSPORT_360651_0003

Mauvaise nouvelle confirmée, la tuile pour l'ASSE

ASSE11 mars , 18:34
parCorentin Facy
0
Diminué lors de la fin de match face au Red Star, Gautier Larsonneur souffre d’une déchire musculaire.
Le capitaine de l’ASSE va manquer plusieurs semaines selon les informations du site Peuple Vert. Le média spécialisé ajoute que le staff ne devrait prendre aucun risque avec Larsonneur jusqu’à la prochaine trêve afin de retrouver l’ancien gardien de Brest en pleine capacité de ses moyens pour le match face à Nancy le 4 avril prochain.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361644_0001
Ligue des Champions

PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)

Luis Enrique ICONSPORT_361518_0091
PSG

Le PSG casse le prix d'un indésirable de Luis Enrique

ICONSPORT_361645_0003
Ligue des Champions

Real Madrid - Manchester City : les compos (21h sur C+Foot)

ICONSPORT_360373_0126
Foot Europeen

Coup de balai au Real, quatre joueurs virés pour 300 ME

Fil Info

11 mars , 20:02
PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)
11 mars , 20:00
Le PSG casse le prix d'un indésirable de Luis Enrique
11 mars , 19:56
Real Madrid - Manchester City : les compos (21h sur C+Foot)
11 mars , 19:40
Coup de balai au Real, quatre joueurs virés pour 300 ME
11 mars , 19:20
Bloqué au Qatar, Al-Khelaïfi dit adieu à PSG-Chelsea
11 mars , 19:00
L'OM tente une star du Bayern Munich, c'est confirmé
11 mars , 18:39
OL : Neuf absents contre le Celta Vigo
11 mars , 18:30
TV : Ligue1+ pète les records, c'est de la folie

Derniers commentaires

OL : Enfin un retour important pour Paulo Fonseca

Ok

Le PSG casse le prix d'un indésirable de Luis Enrique

S'il peut partir ce serait une bonne nouvelle

PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)

Doué plutot que Kvara ça me surprend

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

Bye ma chérie bonne passe fais toi payer avant

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

pooo mais pourquoi on essaie de te rendre moins con.....c est peine perdue. bye abruti

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading