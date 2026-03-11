Bloqué au Qatar, Al-Khelaïfi dit adieu à PSG-Chelsea

Bloqué au Qatar en raison de la situation géopolitique dans le Golfe, Nasser Al-Khelaïfi a définitivement renoncé à l’idée de rentrer en France pour assister au match entre le PSG et Chelsea ce mercredi soir.

« Nasser Al-Khelaifi ne sera pas au Parc ce soir. Bloqué à Doha en raison des événements au Moyen Orient. Il s’est entretenu cet après-midi avec Luis Enrique, Luis Campos et les joueurs de l’effectif avant ce match important » a publié notre confrère sur son compte X. C’est donc avec un Luis Campos en big boss dans les tribunes que le Paris Saint-Germain se présentera face à Chelsea ce mercredi soir. Nul doute que, même bloqué au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi suivra la rencontre de près, mais devant sa télévision.