Al Khelaïfi ICONSPORT_356262_0068

Bloqué au Qatar, Al-Khelaïfi dit adieu à PSG-Chelsea

PSG11 mars , 19:20
parCorentin Facy
0
Bloqué au Qatar en raison de la situation géopolitique dans le Golfe, Nasser Al-Khelaïfi a définitivement renoncé à l’idée de rentrer en France pour assister au match entre le PSG et Chelsea ce mercredi soir.
Nasser Al-Khelaïfi est un homme des grands rendez-vous. Pour rien au monde, le président du PSG ne manque les grandes affiches du club de la capitale, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Le dirigeant qatari va pourtant devoir faire une exception ce mercredi. En effet, Canal+ confirme par l’intermédiaire de son journaliste Olivier Tallaron que Nasser Al-Khelaïfi ne sera pas présent dans les tribunes du Parc des Princes ce mercredi pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à Chelsea.
« Nasser Al-Khelaifi ne sera pas au Parc ce soir. Bloqué à Doha en raison des événements au Moyen Orient. Il s’est entretenu cet après-midi avec Luis Enrique, Luis Campos et les joueurs de l’effectif avant ce match important » a publié notre confrère sur son compte X. C’est donc avec un Luis Campos en big boss dans les tribunes que le Paris Saint-Germain se présentera face à Chelsea ce mercredi soir. Nul doute que, même bloqué au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi suivra la rencontre de près, mais devant sa télévision.

Lire aussi

TV : PSG - Chelsea, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : PSG - Chelsea, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
PSG-Chelsea : Les compos probables du choc des 8es de finalePSG-Chelsea : Les compos probables du choc des 8es de finale
0
Articles Recommandés
Jonathan David ICONSPORT_279970_0092
OL

OL : Endrick envoie Jonathan David à Lyon

ICONSPORT_361644_0001
Ligue des Champions

PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)

Luis Enrique ICONSPORT_361518_0091
PSG

Le PSG casse le prix d'un indésirable de Luis Enrique

ICONSPORT_361645_0003
Ligue des Champions

Real Madrid - Manchester City : les compos (21h sur C+Foot)

Fil Info

11 mars , 20:30
OL : Endrick envoie Jonathan David à Lyon
11 mars , 20:02
PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)
11 mars , 20:00
Le PSG casse le prix d'un indésirable de Luis Enrique
11 mars , 19:56
Real Madrid - Manchester City : les compos (21h sur C+Foot)
11 mars , 19:40
Coup de balai au Real, quatre joueurs virés pour 300 ME
11 mars , 19:00
L'OM tente une star du Bayern Munich, c'est confirmé
11 mars , 18:39
OL : Neuf absents contre le Celta Vigo
11 mars , 18:34
Mauvaise nouvelle confirmée, la tuile pour l'ASSE

Derniers commentaires

OL : Enfin un retour important pour Paulo Fonseca

Ok

Le PSG casse le prix d'un indésirable de Luis Enrique

S'il peut partir ce serait une bonne nouvelle

PSG - Chelsea : les compos (21h sur Canal+)

Doué plutot que Kvara ça me surprend

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

Bye ma chérie bonne passe fais toi payer avant

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

pooo mais pourquoi on essaie de te rendre moins con.....c est peine perdue. bye abruti

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading