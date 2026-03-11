ICONSPORT_361587_0014

Liga : Griezmann prépare sa tournée d'adieu

Liga11 mars , 18:00
parNathan Hanini
L’Atletico Madrid a cartonné Tottenham ce mardi soir en huitième de finale de la Ligue des champions (5-2). Antoine Griezmann a brillé lors de la rencontre. Le Français dispute sans doute sa dernière campagne de C1 avec le club de la capitale espagnole.
Ce mardi soir, les huitièmes de finale de la Ligue des champions ont rendu les premières copies. Dans ce cadre-là, l’Atlético Madrid a cartonné Tottenham à domicile (5-2). Une démonstration du club de la capitale espagnole qui profite d’une formation anglaise malade pour placer un pied en quart de finale en attendant le match retour. Titulaire au sein du onze de Diego Simeone, Antoine Griezmann a de nouveau brillé. Le Français a inscrit un but et a délivré une passe décisive sur le dernier but de Julian Alvarez. Une remise pleine de vista pour permettre à l’Argentin de conclure un contre éclair. L’ancien international français dispute peut être sa dernière campagne de Ligue des champions de sa carrière.

Griezmann brille pour une dernière fois ? 

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, le journaliste Edgar Groleau évoque le potentiel départ de Griezmann l’été prochain pour la MLS : « Je pense que le plus logique aujourd’hui, c’est de le voir partir cet été. Parce qu'il va avoir 35 ans dans quelques jours. Après si tu attends encore à 36 ou 37 ans, ton aventure aux États-Unis n’est plus pareille, » explique-t-il dans un premier temps avant d’enchainer sur le retour en forme du Français.
« Mais là, cette saison, il veut gagner la Coupe du Roi, éventuellement la Ligue des champions, mais ils sont encore loin. Après, je pense que le niveau qu’il a ce soir (contre Tottenham), c’est le niveau qu’il a depuis quelques semaines. Depuis qu’il a apprivoisé son rôle dans cette équipe. De se dire qu’en championnat, je vais être remplaçant à tous les matchs, mais en coupe et en Ligue des champions, j’ai encore un très gros rôle à jouer. » conclut-il. Antoine Griezmann est encore sous contrat avec l’Atletico Madrid jusqu’en 2027, mais un départ dès l’été prochain n’est pas à exclure.

