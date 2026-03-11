OL : Textor le vire, il retrouve un poste à Lyon

Ancien dirigeant de l'Olympique Lyonnais, Laurent Prud'homme cherchait toujours à rebondir depuis son départ des Gones. C'est désormais chose faite puisque le monde du casino lui a ouvert ses bras.

Lyon Décideurs, l'ancien dirigeant du club rhodanien vient d'être nommé directeur général de JOA, le groupe lyonnais spécialisé dans l'exploitation de casinos. Nommé directeur général de l' OL en novembre 2023, Laurent Prud'homme avait quitté ses fonctions de DG de L'Equipe pour relever le défi lyonnais. Mais moins de deux années plus tard, le bras droit de John Textor s'est fait lâcher par son supérieur. Laurent Prud'homme s'apprête toutefois à relever un nouveau challenge professionnel dans un secteur radicalement différent. Selon les informations de, l'ancien dirigeant du club rhodanien vient d'être nommé directeur général de JOA, le groupe lyonnais spécialisé dans l'exploitation de casinos.

Laurent Prud'homme n'a pas quitté Lyon

Une nomination qui fait sens sur un plan géographique et d'un point de vue stratégique puisque JOA, dont le siège social est également établi à Lyon, est le deuxième opérateur de casinos en France. JOA est un groupe qui gère 34 casinos à travers la France, mais aussi 35 restaurants et 45 bars, et s'impose comme un acteur incontournable dans ce secteur, notamment avec l'avènement des jeux d'argent en ligne.

Laurent Prud'homme arrive à la tête de JOA avec un bagage managérial solide obtenu grâce à ses expériences passées. À l'OL, il a eu à gérer les complexités d'une organisation sportive de haut niveau, avec ses impératifs économiques et ses enjeux sportifs. Des compétences transposables dans l'univers du divertissement et des loisirs, où la gestion de l'expérience client, la performance commerciale et la communication institutionnelle sont tout aussi déterminantes.