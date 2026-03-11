OL : Textor le vire, il retrouve un poste à Lyon

Ok
S'il peut partir ce serait une bonne nouvelle
Doué plutot que Kvara ça me surprend
Bye ma chérie bonne passe fais toi payer avant
pooo mais pourquoi on essaie de te rendre moins con.....c est peine perdue. bye abruti
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
[𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐋𝐲𝐨𝐧 𝐃𝐞́𝐜𝐢𝐝𝐞𝐮𝐫𝐬] D’après nos informations, l’ancien directeur général de l’OL Laurent Prud'homme est le nouveau directeur général du lyonnais JOA - Casinos & Loisirs, le deuxième opérateur de casinos en France. Notre article ➡️lyondecideurs.com/2026/03/les-de…