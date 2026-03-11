Hoarau Fonseca ICONSPORT_282770_0170

TV : Ligue1+ pète les records, c'est de la folie

11 mars
Corentin Facy
Même si elle peine à être viable économiquement pour les clubs, la chaîne Ligue1+, créée dans l’urgence au mois d’août 2025, est un vrai succès auprès des amoureux du championnat de France.
Confronté à un boycott massif de Canal+ ou encore de DAZN et de Prime Video l’été dernier, la Ligue de Football Professionnel n’a pas eu d’autre choix que de tenter un pari vertigineux, celui de créer sa propre plateforme pour diffuser son championnat. La chaîne Ligue1+, également disponible sous forme d’application, a par conséquent vu le jour en août dernier. Rapidement, le contenu proposé par Ligue1+ a été apprécié par les consommateurs : des commentateurs professionnels et globalement appréciés, une immersion intéressante et des émissions de qualité sont au rendez-vous.
Ligue1+ a bien été accueilli par les amoureux du football français, et cela se confirme dans les chiffres. Car même si financièrement, la chaîne peine à être rentable pour les clubs pour le moment, les abonnés sont au rendez-vous. Alors que la fin de la saison 2025-2026 approche, Ligue1+ compte un peu plus de 1,1 millions d’abonnés. Le compte spécialisé @Monascope7 a apporté d’autres éléments chiffrés intéressants pour juger la première année de la chaîne de la LFP. « La chaîne dédiée à la Ligue 1 rassemble en moyenne 7 millions de téléspectateurs par mois. Ligue 1+ se classe 10e sur les chaînes thématiques devant AB1 ou encore Canal+ Sport » précisent nos confrères sur X.

Ligue1+ a trouvé son public 

De très bons chiffres qui prouvent que Ligue1+, à défaut d’avoir trouvé un modèle économique très rémunérateur pour les clubs, a trouvé son public. Cela devrait encourager les dirigeants de la LFP et les présidents des clubs de Ligue 1 à continuer l’aventure la saison prochaine. Pour rappel, Ligue1+ va en plus récupérer l’affiche actuellement diffusée par BeInSports le samedi à 17 heures, ce qui signifie que la plateforme de la LFP diffusera 100% du championnat. Une nouveauté qui, en revanche, devrait avoir un coût pour les abonnés. Même si rien n’est encore officiel, le prix de l’abonnement pourrait être revu à la hausse, passant de 20 euros par mois au lieu de 15 euros actuellement.
