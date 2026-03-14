L1 : Lorient piège Lens pour le plus grand bonheur du PSG

26e journée de Ligue 1

Stade du Moustoir

Buts : Dieng (18e), Tosin (65e) pour Lorient ; Edouard (49e) pour Lens

Lens avait une belle occasion de passer devant le PSG, qui ne joue pas ce week-end. Mais les Sang et Or ont manqué le coche à Lorient (2-1).

Avec le report du match entre le Paris Saint-Germain et Nantes au mois d’avril, Lens avait l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 ce samedi après-midi. En déplacement sur la pelouse de Lorient, les hommes de Pierre Sage débutaient toutefois la rencontre timidement. Sur coup de pied arrêté, Lorient parvenait à piéger Lens avec un but de Dieng. Une action discutable sur le plan arbitral avec une poussette puis une main des Lorientais, mais l’arbitre faisait le choix de valider le but. Une mauvaise nouvelle pour Lens, qui éprouvait toutes les difficultés du monde à se montrer dangereux.

Le discours de Pierre Sage à la mi-temps faisait le plus grand bien aux coéquipiers de Thauvin, qui égalisaient dès l’entame du second acte par Edouard. L’ancien Parisien trompait Mvogo d’une belle frappe pour remettre les deux équipes à égalité. Mais Lens n’était pas dans un grand jour et Lorient, au contraire, faisait son maximum pour mettre en difficulté le dauphin du PSG. Peu après l’heure de jeu, Tosin, qui venait d’entrer quelques secondes auparavant, remettait les Merlus devant. Cette fois, Lens ne s’en remettra pas et cela malgré une fin de match totalement dominée, avec plusieurs situations sur le but lorientais.

Un vrai coup d’arrêt pour l’équipe de Pierre Sage, qui reste donc un point derrière le Paris Saint-Germain mais cette fois avec un match disputé de plus. Lens voit par ailleurs l’OM, difficile vainqueur de l’AJ Auxerre vendredi soir, revenir à sept points.