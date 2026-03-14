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L1 : Lorient piège Lens pour le plus grand bonheur du PSG

Ligue 114 mars , 18:58
parCorentin Facy
5
26e journée de Ligue 1
Stade du Moustoir
Lorient - Lens : 2-1
Buts : Dieng (18e), Tosin (65e) pour Lorient ; Edouard (49e) pour Lens
Lens avait une belle occasion de passer devant le PSG, qui ne joue pas ce week-end. Mais les Sang et Or ont manqué le coche à Lorient (2-1).
Avec le report du match entre le Paris Saint-Germain et Nantes au mois d’avril, Lens avait l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 ce samedi après-midi. En déplacement sur la pelouse de Lorient, les hommes de Pierre Sage débutaient toutefois la rencontre timidement. Sur coup de pied arrêté, Lorient parvenait à piéger Lens avec un but de Dieng. Une action discutable sur le plan arbitral avec une poussette puis une main des Lorientais, mais l’arbitre faisait le choix de valider le but. Une mauvaise nouvelle pour Lens, qui éprouvait toutes les difficultés du monde à se montrer dangereux.
Le discours de Pierre Sage à la mi-temps faisait le plus grand bien aux coéquipiers de Thauvin, qui égalisaient dès l’entame du second acte par Edouard. L’ancien Parisien trompait Mvogo d’une belle frappe pour remettre les deux équipes à égalité. Mais Lens n’était pas dans un grand jour et Lorient, au contraire, faisait son maximum pour mettre en difficulté le dauphin du PSG. Peu après l’heure de jeu, Tosin, qui venait d’entrer quelques secondes auparavant, remettait les Merlus devant. Cette fois, Lens ne s’en remettra pas et cela malgré une fin de match totalement dominée, avec plusieurs situations sur le but lorientais.

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Un vrai coup d’arrêt pour l’équipe de Pierre Sage, qui reste donc un point derrière le Paris Saint-Germain mais cette fois avec un match disputé de plus. Lens voit par ailleurs l’OM, difficile vainqueur de l’AJ Auxerre vendredi soir, revenir à sept points.

Ligue 1

14 mars 2026 à 17:00
Lorient
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng18'Aiyegun65'
2
1
Match terminé
Lens
Édouard48'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
N. Adjei
LorientLorient
SORT
T. Le Bris
LorientLorient
Remplacement
84
ENTRE
R. Fofana
LensLens
SORT
O. Édouard
LensLens
Remplacement
82
ENTRE
S. Soumano
LorientLorient
SORT
K. Dermane
LorientLorient
Remplacement
81
ENTRE
P. Katseris
LorientLorient
SORT
J. Makengo
LorientLorient
Voir Les Détails Complets Du Match
5
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il est bon ce jeune. je le verrais bien a l oM

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et ???? ont ils gagnés qq chose? c est du foot. vous avez 800M d ecart avec Lens. mdrr. tu vois ou pas? non tjs pas?...... ça va venir. tu sens la honte ou pas? entre 200M et 800M. d ecart ...... non tjs pas?

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3625106934340
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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