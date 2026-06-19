L'OM s'offre une pépite de Strasbourg (officiel)

Quelques minutes après avoir officialisé la signature de Jephthe Malanda, l'Olympique de Marseille a annoncé celle du jeune défenseur central Sacha Lung.

L'Olympique de Marseille poursuit sa politique de recrutements axés sur la post-formation. A l'instar de ce qui a été fait auparavant avec plusieurs autres joueurs comme Robinio Vaz, Darryl Bakola ou Bilal Nadir pour ne citer qu'eux, la direction phocéenne a convaincu le jeune défenseur central Sacha Lung de signer son premier contrat professionnel à la Commanderie. Né à Strasbourg et joueur du RCSA depuis 2015, Lung avait décliné toutes les propositions de contrat de son club formateur car il ne les jugeait pas assez convaincantes.

Plus en phase avec la proposition phocéenne, le défenseur central de 18 ans seulement a finalement signé à l'OM, comme l'indique le communiqué publié par le club. « Né à Strasbourg, Sacha Lung a porté les couleurs du RC Strasbourg Alsace depuis 2015 où il a gravi tous les échelons du centre de formation. Ce solide défenseur central de 18 ans, international français U18, s’est engagé, jusqu’en 2029, avec l’Olympique de Marseille afin de renforcer l’équipe Pro 2 », peut-on lire. Il évoluera avec l'équipe réserve tout en espérant obtenir une chance de passer en équipe première phocéenne, lui qui avait déjà connu l'effectif professionnel à Strasbourg.



