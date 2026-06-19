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L'OM s'offre une pépite de Strasbourg (officiel)

OM19 juin , 17:00
parQuentin Mallet
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Quelques minutes après avoir officialisé la signature de Jephthe Malanda, l'Olympique de Marseille a annoncé celle du jeune défenseur central Sacha Lung.
L'Olympique de Marseille poursuit sa politique de recrutements axés sur la post-formation. A l'instar de ce qui a été fait auparavant avec plusieurs autres joueurs comme Robinio Vaz, Darryl Bakola ou Bilal Nadir pour ne citer qu'eux, la direction phocéenne a convaincu le jeune défenseur central Sacha Lung de signer son premier contrat professionnel à la Commanderie. Né à Strasbourg et joueur du RCSA depuis 2015, Lung avait décliné toutes les propositions de contrat de son club formateur car il ne les jugeait pas assez convaincantes.
Plus en phase avec la proposition phocéenne, le défenseur central de 18 ans seulement a finalement signé à l'OM, comme l'indique le communiqué publié par le club. « Né à Strasbourg, Sacha Lung a porté les couleurs du RC Strasbourg Alsace depuis 2015 où il a gravi tous les échelons du centre de formation. Ce solide défenseur central de 18 ans, international français U18, s’est engagé, jusqu’en 2029, avec l’Olympique de Marseille afin de renforcer l’équipe Pro 2 », peut-on lire. Il évoluera avec l'équipe réserve tout en espérant obtenir une chance de passer en équipe première phocéenne, lui qui avait déjà connu l'effectif professionnel à Strasbourg.

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Derniers commentaires

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

Ah c'est sur que comme ce sont des juifs là Lionel Coquard vient bien cracher sur eux. Vous n'avez pas cité Arthur pour les défendre? Vous avez d'autres juifs sur qui cracher? Ah l'extrême gauche dans toute sa splendeur... Mais surtout ne venez pas parler d'antisémitisme 😂🤣😂

OM : McCourt prend une décision historique

et toi 32 ans que t as pas vu l' école. blaireau de kassos. c est du CE1.....

C’est terminé, l’OM doit passer aux aveux

Il y a énormément de bons joueurs libres ou en fin de contrat( celik , mingueza, bissouma, schlager, ito, kamada … ) pour faire un bon recrutement mais avant tout il faut vendre des joueurs bankables ( greenwood, balerdi, hojberg, aguerd, aubameyang ) ou qui n’ont rien à faire à l’OM ( abdelli, kondogbia, Gomes ) et garder une ossature avec weah, emerson , Medina , timber , paixao

OM : McCourt prend une décision historique

bah non. vous etes tellement mieux que les autres.....

C’est terminé, l’OM doit passer aux aveux

Et toi va falloir que tu l’entendes : tes coms’ et tes analyses sont complètement debiles

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