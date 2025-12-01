Le club condamne ces actes ! waou quelle aide pour les joueurs ! Ne vous étonnez pas si les joueurs ne veulent plus jouer
Et oui mais c'est Lyon il faut s'habituer ils doivent finir dans les places européennes pour sauver leur peau même s'ils n'ont pas le niveau
Foot01, si vous n'avez pas marre de répéter les "informations" ou plutôt les fake news de Fichajes et des médias espagnols en général, nous en avons marre. Veuillez s'il vous plaît chercher les bonnes infos ailleurs qu'en Espagne.
Lol
Tt à fait raison avec Dossevi c'est pas en décembre k'on paye les musiciens c kan le ballon est fini c'est à dire en mai (fin de saison)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Loading
L'OM se rate contre Toulouse : sont-ils trop fragiles pour jouer le titre ? 😨 🗨️ @MDossevi : « Ils sont là où ils doivent être, à la lutte. Ils apprendront de ce genre de raté, ça leur servira. » #EDS