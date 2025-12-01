Pour quelques minutes, l'OM a raté l'occasion de prendre la première place du classement de Ligue 1. Si les supporters se désespèrent, Matthieu Dossevi pense lui que cela rendra service à Marseille.

En égalisant en toute fin de match pour le TFC, Hidlago, le bien nommé, a mis un coup de climatisation aux fans de l'Olympique de Marseille et a réjoui ceux du Paris Saint-Germain. Encore une fois, le club phocéen a craqué dans les ultimes minutes, et une nouvelle fois l'OM a raté une belle occasion de passer aux commandes du championnat de Ligue 1. Si certains pensent que ce défaut est rédhibitoire, Matthieu Dossevi est lui persuadé que cela va permettre aux joueurs de Roberto De Zerbi de progresser encore. Et même de devenir un vrai sérieux concurrent pour le PSG dans la course au titre. Car l'ancien joueur, qui a pris sa retraite en 2023, voit Marseille être à la lutte jusqu'à la dernière journée de Ligue 1.

L'OM va s'améliorer au fil de la saison

Consultant pour la chaîne L'Equipe, Matthieu Dossevi ne masque pas la confiance qu'il a cette saison pour l'Olympique de Marseille en Ligue 1. « Tu sens qu’il y a l’enjeu de la première place qui commence petit à petit à se faire ressentir. Et tu vois qu’il y a une sorte de nervosité qui s’installe, elle est palpable. Sur la touche qui aboutit au but de Toulouse, on ne sait pas pourquoi Egan Riley dégage en touche alors qu’il n’y a pas de danger. C’est vraiment une succession de choses qui sont totalement incohérentes, constate l’ancien milieu international togolais, qui n’a aucun doute sur la capacité de l’OM à régler tout cela. Ils ne sont pas largués au classement, bien au contraire. Ils ne sont pas largués, ils sont à la lutte. Le but, c’était que Marseille soit à la lutte, soit au contact du PSG et ils le sont. Louper quelques occasions à ce moment-là de la saison, ce n’est pas si grave. Ils vont apprendre de ces choses-là et ça va peut-être même leur servir pour être plutôt clutch sur la fin de saison. »