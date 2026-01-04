L’OM s’écroule, le PSG se frotte les mains

Quatre jours avant le Trophée des Champions face au PSG, l’OM a perdu deux joueurs exclus, ce dimanche face à Nantes.

Bilal Nadir et Arthur Vermeeren ont pris un carton rouge contre Nantes, et ils seront donc automatiquement suspendus pour le prochain match. Il s’agira donc du titre mis en jeu contre le Paris SG, ce jeudi à Koweit City. Paris est déjà le grand favori de cette rencontre, mais Roberto De Zerbi, qui n’était visiblement pas très content de disputer ce match dans le Golfe en pleine semaine de reprise, n’aura pas son équipe au complet. Seule bonne nouvelle parmi les mauvaises, cela permettra à deux joueurs de rester frais en s’évitant certainement un déplacement et plusieurs heures d’avion.