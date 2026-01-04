L’OM s’écroule, le PSG se frotte les mains

toi tu connais vraiment rien au foot ...
Il nous en manque aussi c'est malheureusement le probleme pour un club.des joueurs majeurs se retrouvent sur le flanc
tu penses qu'ils vont analyser autant de chose .. meme sur bein bravo trouvait des excuses pour le rouge
non deuxieme mi temps ca jouait pas mal coté lyonnais . apres enormement de grosses fautes cotés monaco
65 millions ils rèvent .meme pas la moitié
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
⏱️ 90+4' | #OMFCN 0️⃣-2️⃣ En infériorité numérique, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 sont battus par le FC Nantes. 🗓️ Prochain RDV, le jeudi 8 janvier à 19 heures pour le Trophée des Champions 🏆