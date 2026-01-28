L'OM a trouvé son arrière gauche au Milan AC

En quête d'un arrière gauche, Roberto De Zerbi a trouvé son ancien soldat Pervis Estupinan pour venir renforcer l'OM cet hiver.

C’est, avec la venue d’un attaquant, la priorité de l’OM en cette fin de mercato . Avec la blessure d’Emerson, les dirigeants marseillais se sont rendus compte qu’ils étaient bien légers au poste d’arrière gauche. Facundo Medina n’est, malgré sa polyvalence, pas considéré comme un pur latéral capable de prendre le couloir, son goût pour les duels étant plus prononcé que celui pour les dédoublements.

Estupinan disponible pour 10 ME

Résultat, l’OM se cherche un arrière gauche et a trouvé la perle rare avec Pervis Estupiñan. A 28 ans, le joueur équatorien possède de nombreuses qualités. Celle d’avoir un passeport espagnol déjà, ce qui ne fait pas de lui un joueur extra-communautaire. Celle de posséder une grosse expérience, lui qui a 28 ans et a déjà évolué en Liga, en Serie A et en Premier League. Il était notamment à Brighton quand un certain Roberto De Zerbi y était le manager, et l’Equatorien était clairement un élément fort des Seagulls à l’époque.

En 2025, Estupiñan a pris son envol pour le Milan AC dans le cadre d’un transfert à 17 ME. Mais il n’est pas perçu comme un joueur intouchable en Lombardie, et c’est pour ça que l’OM se réveille dans ce dossier affirme Bolavip. Le média spécialisé sur les joueurs sud-américain affirme que le Milan AC est vendeur en cas d’offre à 10 ME. Des formations turques et espagnole sont aussi sur les rangs pour cet arrière gauche sous contrat jusqu’en 2030, mais tenté par un départ en cas de belle offre. Le média sud-américain assure aussi que Manchester United est parmi les clubs intéressés par Estupinan.

Avant la Coupe du monde, l’Equatorien a besoin de temps de jeu et il espère ainsi profiter des dernières heures du mercato pour se relancer. A l’OM de faire la différence par rapport aux autres clubs intéressés par les services d’un ancien soldat de Roberto De Zerbi.