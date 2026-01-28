ICONSPORT_280168_0004

L'OM a trouvé son arrière gauche au Milan AC

OM28 janv. , 8:00
parGuillaume Conte
0
En quête d'un arrière gauche, Roberto De Zerbi a trouvé son ancien soldat Pervis Estupinan pour venir renforcer l'OM cet hiver.
C’est, avec la venue d’un attaquant, la priorité de l’OM en cette fin de mercato. Avec la blessure d’Emerson, les dirigeants marseillais se sont rendus compte qu’ils étaient bien légers au poste d’arrière gauche. Facundo Medina n’est, malgré sa polyvalence, pas considéré comme un pur latéral capable de prendre le couloir, son goût pour les duels étant plus prononcé que celui pour les dédoublements.

Estupinan disponible pour 10 ME

Résultat, l’OM se cherche un arrière gauche et a trouvé la perle rare avec Pervis Estupiñan. A 28 ans, le joueur équatorien possède de nombreuses qualités. Celle d’avoir un passeport espagnol déjà, ce qui ne fait pas de lui un joueur extra-communautaire. Celle de posséder une grosse expérience, lui qui a 28 ans et a déjà évolué en Liga, en Serie A et en Premier League. Il était notamment à Brighton quand un certain Roberto De Zerbi y était le manager, et l’Equatorien était clairement un élément fort des Seagulls à l’époque.
En 2025, Estupiñan a pris son envol pour le Milan AC dans le cadre d’un transfert à 17 ME. Mais il n’est pas perçu comme un joueur intouchable en Lombardie, et c’est pour ça que l’OM se réveille dans ce dossier affirme Bolavip. Le média spécialisé sur les joueurs sud-américain affirme que le Milan AC est vendeur en cas d’offre à 10 ME. Des formations turques et espagnole sont aussi sur les rangs pour cet arrière gauche sous contrat jusqu’en 2030, mais tenté par un départ en cas de belle offre. Le média sud-américain assure aussi que Manchester United est parmi les clubs intéressés par Estupinan.
Avant la Coupe du monde, l’Equatorien a besoin de temps de jeu et il espère ainsi profiter des dernières heures du mercato pour se relancer. A l’OM de faire la différence par rapport aux autres clubs intéressés par les services d’un ancien soldat de Roberto De Zerbi.
P. Estupiñán Tenorio

P. Estupiñán Tenorio

EcuadorÉquateur Âge 28 Défenseur

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs11
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge1
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271775_0010
PSG

L'offre dingue du PSG pour Julian Alvarez

ICONSPORT_283307_0172
OL

OL : Endrick tape déjà du poing sur la table

ICONSPORT_283479_0020
TV

A quelle heure et sur quelle chaine suivre Bruges-OM

Fil Info

28 janv. , 8:40
L'offre dingue du PSG pour Julian Alvarez
28 janv. , 8:20
OL : Endrick tape déjà du poing sur la table
28 janv. , 00:00
A quelle heure et sur quelle chaine suivre Bruges-OM
27 janv. , 23:20
OL-PAOK annulé, l’UEFA répond
27 janv. , 23:00
L'OM part en ritiro dans un lieu mythique
27 janv. , 22:40
OL : Govou fait son mea culpa
27 janv. , 22:22
Officiel : Maupay prêté au FC Séville
27 janv. , 22:08
TV : PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OL : Endrick tape déjà du poing sur la table

On va bouffer du Endrick à toutes les sauces jusqu'au mercato ... les mois vont être loooongggss ... trèèèèèss loooonnngss ...

OL : Endrick tape déjà du poing sur la table

Si seulement c'était une tactique pour qu'il soit prêté à Lyon un an de plus 🙏🏼

OM : De Zerbi fait encore la victime, Dugarry se lâche

il y en a plein qui critique ses compo marseille ne gagnait aucun match a 3 derriere et il s'obstinait a le faire et il etait critiquer aussi pour ses changement bizarre fait pas le naif et ouvre les yeux

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

oui c'est ce que je voulais dire mais il a aucun pouvoir de decision a lyon il ne fait pas parti de l'organigramme

OL : Canal+ révèle l’objectif grandiose de Lyon

oui bien sûr , mais il y a un gros client avec Aston Villa

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading