ICONSPORT_277491_0301

L'OM sans Hojbjerg face à Nice

OM21 nov. , 10:31
parGuillaume Conte
2
Revenu amoindri des matchs internationaux, Pierre-Emile Hojbjerg n’est pas dans le groupe de l’OM pour affronter Nice. Les blessés Geoffrey Kondogbia et Leonardo Balerdi sont eux de nouveau disponibles pour Roberto De Zerbi. Neal Maupay est également dans le groupe.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Sacha Boey offert à l’OM !

Et maintenant les poubelles du Bayern...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading