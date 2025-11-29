ICONSPORT_266745_0601
Aubameyang - Roberto de Zerbi - OM

L'OM sans Bakola mais avec Aguerd contre le TFC

OM29 nov. , 11:40
parClaude Dautel
Pour la réception de Toulouse ce samedi soir au Vélodrome, Roberto De Zerbi a révélé un groupe avec une surprise, l'absence de Darryl Bakola.
Loading