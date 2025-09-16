ICONSPORT_267377_0058

L'OM sans Aguerd ni Traoré à Madrid (off)

OM16 sept. , 10:08
parCorentin Facy
L'OM a dévoilé ce mardi le groupe de 22 joueurs retenus pour le choc face au Real Madrid. Comme annoncé depuis lundi, Nayef Aguerd (protocole commotion) et Hamed Traoré (cuisse) sont forfaits. Roberto De Zerbi peut en revanche compter sur Amine Gouiri, sorti sur blessure à l'épaule contre Lorient.

Champions League

16 septembre 2025 à 21:00
Real Madrid
21:00
Olympique Marseille
