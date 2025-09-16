L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

"le compte MeteoFootMaps rappelle en effet que l’OM est tout bonnement la meilleure équipe à domicile en termes de buts marqués depuis 2025. Les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé le chemin des filets à 41 reprises. C’est mieux que le Bayern Munich (37 buts) et le FC Barcelone (32 buts)." Le titre n'exagère pas, l'OM est la meilleure attaque à domicile en 2025. à moins que tu aies d'autres stats. Donnes-nous tes sources toi qui sait. C'est facile d'affirmer sans preuves, à distance de sécurité. Le data scout là, rires.