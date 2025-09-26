L'OM recrute trois joueurs pour le prix d'un

L'Olympique de Marseille a l'occasion de revenir à hauteur du quatuor de tête de la Ligue 1 en cas de victoire à Strasbourg. Et pour gagner à la Meinau, Roberto De Zerbi compte sur Timothy Weah, la belle surprise du mercato.
Tout va pour le mieux pour l'OM, qui est encore sur un petit nuage après sa victoire face au PSG
. Et cette période pourrait continuer si le club phocéen s'imposait ce vendredi soir en Alsace, à quelques jours de la réception de l'Ajax au Vélodrome. Parmi les hommes forts de Roberto De Zerbi, il y en a un qui suscite un énorme enthousiasme, alors que sa signature à l'Olympique de Marseille n'avait pas déclenché une vague d'euphorie. Pourtant, en s'offrant Timothy Weah après de très longues négociations avec la Juventus, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait le bonheur de Roberto De Zerbi, qui réclamait depuis longtemps la venue du fils de Mister Georges
. Et l'entraîneur italien de l'OM est convaincu que Marseille a fait l'affaire du siècle.
Prêté pour 1 million d'euros à l'OM
, avec une option d'achat à 14,4 millions d'euros, plus des bonus pouvant attendre 4ME, Timothy Weah est devenu un cadre de Marseille et Roberto De Zerbi est persuadé que pour ce prix-là, ses dirigeants ont fait une excellente opération. « C’est l’un des meilleurs transferts de l’été. Il peut jouer partout, plus haut, plus bas, c’est un joueur formidable. Je suis vraiment très heureux qu’il soit avec nous. Avoir un joueur comme Timothy Weah, c’est comme avoir deux ou trois joueurs. A la fois par sa forme physique, son intelligence, sa manière de s’adapter aux différents postes et sa motivation. Il donne toujours le maximum à l’entraînement, pendant les matchs. C’est vraiment un transfert sous-évalué, un joueur sous-estimé parce qu’il a vraiment plus de valeur que ce qu’il peut laisser transparaître. C’est un joueur très fort et sous-côté
», a confié l'entraîneur de l'Olympique de Marseille avant le déplacement à Strasbourg.
Timothy Weah n'a joué aucun match en entier
Depuis le début de saison, l'international nord-américain n'a beau avoir joué aucun match en entier avec l'Olympique de Marseille, il a notamment montré contre Madrid, mais encore plus face au Paris Saint-Germain, qu'il était capable de prestation très aboutie. Lundi dernier, certains joueurs du PSG ont rapidement compris que face à l'ancien joueur parisien, ils n'auraient pas la partie facile. Et lorsque Roberto De Zerbi l'a sorti à la 79e minute, Timoty Weah a eu droit à une ovation du Vélodrome, preuve que les supporters de l'OM ont déjà adopté celui qui vaut donc deux à trois joueurs pour le prix d'un.