L'OM prêt à vendre un joueur trop fragile mentalement ?

Arrivé librement de Lille lors du dernier mercato d'été, Angel Gomes a du mal à trouver ses marques à Marseille. L'OM pourrait tenter de rapidement s'en séparer.

. Pablo Longoria l'a démontré lors des derniers marchés des transferts, il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour trancher si un joueur n'est pas au niveau attendu. Dans un passé récent, le président de l'Olympique de Marseille a déjà cédé des renforts au bout de six mois. Cela avait par exemple le cas l'an dernier de Lilian Brassier, dont le prêt avait été cassé après seulement une moitié de saison. S'agissant d'Angel Gomes, l'OM n'en est pas encore là, mais les doutes augmentent concernant l'ancien joueur du LOSC. Même s'il est arrivé gratuitement à Marseille, l'international anglais de 25 ans a bien du mal à s'imposer dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Cela malgré le soutien de ses deux amis que sont Mason Greenwood et Timothy Weah. Sorti après la première période contre Toulouse, Angel Gomes peut-il s'adapter à l'Olympique de Marseille ? La question est posée dans La Provence

Angel Gomes déjà sous pression

Le quotidien régional a eu confirmation par un entraîneur ayant eu Angel Gomes sous ses ordres, qu'il n'était pas facile pour le milieu offensif anglais de supporter une telle pression. Et dieu sait si à Marseille il y a de la pression, surtout quand on a un coup de moins bien. « Boavista est un club particulier, mais qui n’a pas la dimension de l’OM, alors qu’il était dans le confort à Lille. Il a faim, a tout pour réussir, mais l’univers marseillais est un vrai test pour montrer sa résilience. Il doit être plus costaud mentalement, montrer qu’il en est capable. Angel a besoin de beaucoup d’affect, que les gens lui parlent, le soutiennent. Dans ce sens-là, c’est un enfant. Peut-il y arriver sans l’empathie des autres ? Il se protège toujours, ne s’expose pas trio. Passer par un moment de moins bien peut le faire grandir », confie ce technicien.

Émotionnellement, Angel Gomes va passer un gros test vendredi à l'occasion du match entre son ancien club, le LOSC, et l'OM. Si Roberto De Zerbi lui accorde du temps de jeu, l'ancien lillois devra démontrer qu'il peut encaisser une telle charge mentale face à des supporters nordistes qui vont forcément lui accorder un accueil peu agréable. S'il se sort de tout cela en signant une grosse performance, alors l'avenir à l'Olympique de Marseille d'Angel Gomes peut être assuré.