ICONSPORT_275811_0116

L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !

OM11 nov. , 21:42
parGuillaume Conte
5
Grand espoir de l'OM, Robinio Vaz, qui a déjà prolongé au printemps dernier, va encore signer un nouveau contrat avec Marseille. Le club provençal s'assure aussi de sa non-participation à la CAN.  
Révélation de la saison dernière à l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz confirme ces dernières semaines tout le bien que son club pensait de lui. Comme convenu avec ses dirigeants, toute idée d’un transfert a été repoussé cet été, malgré de belles offres. En contrepartie, l’OM lui a promis de temps de jeu et une belle exposition, en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Tout se passe parfaitement pour le joueur formé à Sochaux, qui a joué 11 fois en championnat, pour quatre buts inscrits, et a fait deux apparitions en Ligue des Champions. 
A tel point que le Sénégal a surpris tout le monde en annonçant par le biais de son sélectionneur que l’attaquant de 18 ans faisait partie des joueurs qu’il suivait de près, Vaz ayant la possibilité de jouer pour la France, où il évolue avec les jeunes, comme la Guinée-Bissau et les Lions de la Teranga. Avec une Coupe d’Afrique des Nations en ligne de mire, cela peut faire tourner quelques têtes. Mais pas celle du jeune joueur de l’OM. Ce dernier ne veut pour le moment pas choisir sa future sélection, et ne devrait donc pas donner suite aux appels du pied du Sénégal. 
Il préfère se consacrer à sa progression avec Marseille, et un nouvel élément démontre que tout se passe très bien entre les deux parties. En effet, RMC annonce qu’une prolongation de contrat est désormais à l’ordre du jour, et pourrait même être signée très prochainement. Dans le même temps, son avenir international est donc repoussé, et il n'y aura normalement pas de choix en vue de la CAN, et donc pas d'absence quand l'OM sera déjà amoindri. L’été dernier, Robinio Vaz a signé jusqu’en 2028, mais rien n’empêche une deuxième prolongation d’être paraphée. Afin d’encore mieux rémunérer le jeune footballeur, et de repousser encore la date de la fin de son contrat. 
Selon la radio sportive, les deux parties sont sur la même longueur d’ondes, et l’officialisation aura lieu avant la fin de l’année. Cela mettra l’OM à l’abri par rapport aux sollicitations extérieures, et démontera que les jeunes joueurs qui ont le niveau peuvent se construire un avenir au Vélodrome. 
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_276936_0013
Ligue des Champions

LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit

ICONSPORT_276059_0002
ASSE

L'ASSE craque, une grosse vente programmée

ICONSPORT_276732_0386
OL

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

ICONSPORT_276928_0020
Equipe de France

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Fil Info

23:04
LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit
23:00
L'ASSE craque, une grosse vente programmée
22:30
Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG
22:00
EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle
21:23
Pas de jour férié qui soit pour la signature d'Endrick à l'OL
21:00
Real : Mbappé et Bellingham, clash en vue
20:30
Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende
20:00
« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Tout va pour le mieux alors! On peut être fier de l’arbitrage francais.

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Merci de nous annoncer qu'on s'est fait voler........

L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !

Il aura meme sa place en equipe de france si il continu sur ce chemin.. il a raison dattendre

L1 : Le PSG trébuche, la voie est libre pour l'OM

PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading