L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !

Grand espoir de l'OM, Robinio Vaz, qui a déjà prolongé au printemps dernier, va encore signer un nouveau contrat avec Marseille. Le club provençal s'assure aussi de sa non-participation à la CAN.

Révélation de la saison dernière à l’Olympique de Marseille , Robinio Vaz confirme ces dernières semaines tout le bien que son club pensait de lui. Comme convenu avec ses dirigeants, toute idée d’un transfert a été repoussé cet été, malgré de belles offres. En contrepartie, l’OM lui a promis de temps de jeu et une belle exposition, en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Tout se passe parfaitement pour le joueur formé à Sochaux, qui a joué 11 fois en championnat, pour quatre buts inscrits, et a fait deux apparitions en Ligue des Champions.

A tel point que le Sénégal a surpris tout le monde en annonçant par le biais de son sélectionneur que l’attaquant de 18 ans faisait partie des joueurs qu’il suivait de près , Vaz ayant la possibilité de jouer pour la France, où il évolue avec les jeunes, comme la Guinée-Bissau et les Lions de la Teranga. Avec une Coupe d’Afrique des Nations en ligne de mire, cela peut faire tourner quelques têtes. Mais pas celle du jeune joueur de l’OM. Ce dernier ne veut pour le moment pas choisir sa future sélection, et ne devrait donc pas donner suite aux appels du pied du Sénégal.

Il préfère se consacrer à sa progression avec Marseille, et un nouvel élément démontre que tout se passe très bien entre les deux parties. En effet, RMC annonce qu’une prolongation de contrat est désormais à l’ordre du jour, et pourrait même être signée très prochainement. Dans le même temps, son avenir international est donc repoussé, et il n'y aura normalement pas de choix en vue de la CAN, et donc pas d'absence quand l'OM sera déjà amoindri. L’été dernier, Robinio Vaz a signé jusqu’en 2028, mais rien n’empêche une deuxième prolongation d’être paraphée. Afin d’encore mieux rémunérer le jeune footballeur, et de repousser encore la date de la fin de son contrat.

Selon la radio sportive, les deux parties sont sur la même longueur d’ondes, et l’officialisation aura lieu avant la fin de l’année. Cela mettra l’OM à l’abri par rapport aux sollicitations extérieures, et démontera que les jeunes joueurs qui ont le niveau peuvent se construire un avenir au Vélodrome.