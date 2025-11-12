L'OM perd son directeur du recrutement

Cela bouge encore au sein de la direction marseillaise. Après avoir acté l'arrivée de Federico Balzaretti, l'OM laisse partir Roberto Malfitano son directeur du recrutement. C'était l'un des derniers proches de Javier Ribalta toujours au club.

La Provence, le départ de l'expérimenté italien est acté en interne. L' Olympique de Marseille est en plein mercato concernant les responsables de son propre mercato. Il y a quelques jours, l'ancien latéral italien Federico Balzaretti est devenu le directeur sportif adjoint du club phocéen. Il va épauler Medhi Benatia, notamment pour diriger la cellule de recrutement et valoriser les jeunes joueurs. Cette arrivée a pour conséquence de provoquer le départ immédiat d'un homme bien installé dans l'organigramme marseillais. Il s'agit de Roberto Malfitano, directeur du recrutement de l'OM. Selon le quotidien, le départ de l'expérimenté italien est acté en interne.

Le dernier vestige de l'ère Ribalta s'en va

Malfitano était en poste depuis le 1er novembre 2023 alors qu'il était arrivé à l'OM comme simple recruteur. L'Italien était proche de Javier Ribalta, ancien directeur du football à Marseille jusqu'en octobre 2023 et son départ surprise. Ribalta et Malfitano se sont côtoyés par le passé au Zenith Saint-Pétersbourg et à Parme. Le premier était directeur sportif ou directeur technique quand le second était employé comme recruteur par ces clubs. Il a aussi été recruteur pour la Juventus quelques années auparavant.

Après ce départ logique et attendu de l'OM, Malfitano pourrait vite retrouver son vieux compère espagnol. Ce dernier est désormais en poste à l'AEK Athènes. A Marseille, le désormais ex-directeur du recrutement aura réalisé de bons coups et des transferts moins inspirés. On lui doit les venues de Faris Moumbagna, de Jonathan Rowe, de l'attaquant portugais Vitinha mais surtout de Mason Greenwood.