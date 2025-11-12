ICONSPORT_276253_0017

L'OM perd son directeur du recrutement

OM12 nov. , 22:30
parMehdi Lunay
0
Cela bouge encore au sein de la direction marseillaise. Après avoir acté l'arrivée de Federico Balzaretti, l'OM laisse partir Roberto Malfitano son directeur du recrutement. C'était l'un des derniers proches de Javier Ribalta toujours au club.
L'Olympique de Marseille est en plein mercato concernant les responsables de son propre mercato. Il y a quelques jours, l'ancien latéral italien Federico Balzaretti est devenu le directeur sportif adjoint du club phocéen. Il va épauler Medhi Benatia, notamment pour diriger la cellule de recrutement et valoriser les jeunes joueurs. Cette arrivée a pour conséquence de provoquer le départ immédiat d'un homme bien installé dans l'organigramme marseillais. Il s'agit de Roberto Malfitano, directeur du recrutement de l'OM. Selon le quotidien La Provence, le départ de l'expérimenté italien est acté en interne.

Le dernier vestige de l'ère Ribalta s'en va

Malfitano était en poste depuis le 1er novembre 2023 alors qu'il était arrivé à l'OM comme simple recruteur. L'Italien était proche de Javier Ribalta, ancien directeur du football à Marseille jusqu'en octobre 2023 et son départ surprise. Ribalta et Malfitano se sont côtoyés par le passé au Zenith Saint-Pétersbourg et à Parme. Le premier était directeur sportif ou directeur technique quand le second était employé comme recruteur par ces clubs. Il a aussi été recruteur pour la Juventus quelques années auparavant.
Après ce départ logique et attendu de l'OM, Malfitano pourrait vite retrouver son vieux compère espagnol. Ce dernier est désormais en poste à l'AEK Athènes. A Marseille, le désormais ex-directeur du recrutement aura réalisé de bons coups et des transferts moins inspirés. On lui doit les venues de Faris Moumbagna, de Jonathan Rowe, de l'attaquant portugais Vitinha mais surtout de Mason Greenwood.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276995_0010
Ligue des Champions

LdC Fem : Le PSG tombe contre Manchester United

ICONSPORT_273050_0028
Serie A

Milan : Rabiot est devenu indispensable

ICONSPORT_273378_0824
Equipe de France

EdF : Khephren Thuram appelé en renfort

Fil Info

23:03
LdC Fem : Le PSG tombe contre Manchester United
23:00
Milan : Rabiot est devenu indispensable
22:35
EdF : Khephren Thuram appelé en renfort
22:10
Discipline : Deux matchs pour Verdonk, un match pour Tagliafico et Balogun
22:00
Le PSG fixe son prix, Vitinha attend les offres
21:40
Sondage : La France sera-t-elle qualifiée pour le Mondial dès jeudi soir ?
21:20
OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !
21:00
Zack Nani siffle la fin du match, Ligue 1+ a la rage

Derniers commentaires

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

ton club est a l'image de ton écriture... dégueulasse ! qui se ressemble s'assemble le sous être ;)

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

T k1 imbécile rageux é de surcroît Con car tu px dire sek bn te semble de Marseille mais ô moins il restera tjrs le 1er

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

La vérité t'offense footix

OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

L'OL, va être difficile à manier avec un joueur de ce calibre👍d'autant plus, qu'il risque de se donner à fond pour être dans l'équipe nationale, bravo l'OL, super bien joué, j'aimerais le voir en ligue 1, ce phénomène 👏

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Oui that's my point 😉 Le foot était quand-même plus simple à arbitrer il y a 30 ans... Quand les joueurs se tordaient de douleur par terre, c'est qu'il y avait une rupture des croisés ou un tibia cassé... c'était plus simple 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading