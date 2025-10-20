ICONSPORT_253464_0112

L'OM passe une annonce, ce défenseur est à vendre

OM20 oct. , 13:00
parCorentin Facy
Utilisé à quelques occasions par Roberto De Zerbi la saison dernière, Pol Lirola a complètement disparu de la circulation. L’OM souhaite s’en séparer au plus vite.
Confronté à quelques limites au sein de son effectif la saison dernière, Roberto De Zerbi a été contraint de faire appel à Pol Lirola en 2024-2025. L’arrière droit espagnol avait rendu quelques services en disputant tout de même 19 matchs en Ligue 1, la plupart en tant que remplaçant. Cette saison en revanche, la donne a bien changé. A son poste, Lirola a vu débarquer Pavard tandis que Murillo est toujours là. Autre recrue de l’imposant mercato estival olympien, CJ Egan-Riley peut dépanner à droite et a la préférence de Roberto De Zerbi en cas de pénurie.
Autant dire que pour l’ancien joueur de Sassuolo, c’est une saison blanche qui se profile. Totalement inutilisé par De Zerbi, le défenseur de 28 ans est sur le départ selon Live Foot. Le média affirme qu’à six mois de la fin de son contrat, l’OM ne serait pas contre un transfert de Pol Lirola dès le mois de janvier. L’idée n’est pas de récupérer une grosse indemnité de transfert puisque cela est clairement impossible au vu de sa situation contractuelle et de son faible temps de jeu. En revanche, Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui sont prêts à faire de gros efforts en bradant Pol Lirola, aimeraient économiser son salaire sur les six derniers mois de la saison.
P. Lirola Kosok

P. Lirola Kosok

SpainEspagne Âge 28 Défenseur

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Un départ n’est pas encore dans les tuyaux, mais l’OM a bon espoir de lui trouver un point de chute cet hiver. En Italie, où Pol Lirola a plutôt laissé des bons souvenirs, certains clubs sont attentifs à sa situation. De quoi espérer un départ de Pol Lirola dans les semaines à venir pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Définitivement acheté en provenance de la Fiorentina en 2021 après six mois concluants en prêt en 2020-2021, le défenseur n’aura finalement jamais confirmé les espoirs placés en lui. Un énorme flop qui ressemble à une catastrophe industrielle quand on sait que Marseille a dépensé 13 millions d’euros pour le faire venir, avant de le prêter successivement à Elche et à Frosinone, sans jamais réussir à le vendre de manière définitive.
