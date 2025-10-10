ICONSPORT_272756_0253

L’OM n’a rien fait, bravo Benatia

OM10 oct. , 18:07
parGuillaume Conte
0
L'OM a du faire des choix cet été, et une star aurait pu signer avant de rejoindre l'AS Monaco. Mais en voyant l'état de forme encore hésitant de Paul Pogba, il n'y a aucun regret chez les suiveurs du club marseillais. 
L’Olympique de Marseille adore frapper de gros coups sur le marché des transferts. Ce fut le cas la saison passée avec Adrien Rabiot et Mason Greenwood. Et l’été dernier, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang ou la signature de Benjamin Pavard ont beaucoup fait parler, en plus de renforcer de manière convaincante l’équipe de Roberto De Zerbi. Un autre coup d’éclat aurait pu avoir lieu avec le recrutement de Paul Pogba. Sans club, le milieu de terrain a été dragué par l’OM, qui a avoué par Pablo Longoria avoir discuté avec lui. Malgré le forcing de quelques-uns de ses amis, et notamment un certain Adrien Rabiot, La Pioche a décidé de rejoindre l’AS Monaco. 
De son côté, l’OM s’en est tiré en expliquant que cela aurait pu déséquilibrer le vestiaire de voir un joueur avec une telle envergure médiatique incapable toutefois de débuter la saison. Avec le recul, difficile de donner tort aux dirigeants marseillais, qui ont laissé filer la possibilité de recruter Paul Pogba. Ce dernier n’a toujours pas fait un match avec l’AS Monaco, et à peine a-t-il repris l’entrainement collectif avec le club de la Principauté, qu’il a subi un contretemps physique avec une blessure qui reculera forcément son retour dans le groupe en vue des matchs. 
Un retard qui a visiblement inspiré les supporters de l’OM, qui ont clamé leur joie de voir que leur club n’avait pas craqué et avait laissé tomber cette piste, malgré le nom ronflant que représente toujours Paul Pogba. « Merci Benatia de n’avoir pas cédé à la pression populaire sur ce dossier », « j’avoue je voulais Pogba à l’OM, je demande pardon à Mehdi Benatia et Pablo Longoria d’avoir douté d’eux », « Pogba à l’OM, finalement je ne regrette pas », ont lancé quelques supporters marseillais qui assument totalement le fait de retourner leur veste sur ce dossier qui a beaucoup fait parler au dernier mercato. 
0
Derniers commentaires

Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG

Il est actuellement le meilleur à son poste

L'OL n'a pas peur de l'OM et le crie haut et fort

On es bien d'accord... surtout que moi je suis pas confiant face à l'OM ou autre on à pas le même banc..

« On est pas sorti de la merde ! » : Govou a peur pour l’OL

N’importe quoi…

EdF : Mbappé s’autoproclame légende du foot français

Faut vraiment être un oui oui du pays des bisounours pour croire que Mr Boulard était sincère quand il a félicité le PSG et Dembele Tout Prétentieux et vaniteux qu'il est il doit être bleu marine de rage et bouffi de jalousie

EdF : Mbappé s’autoproclame légende du foot français

Gggg

