L'OM met 30 ME pour un joueur blessé, cette star crie au génie

Bien que blessé, Igor Paixao a fait l’objet d’un gros transfert cet été puisque l’OM a déboursé 30 millions d’euros pour l’arracher au Feyenoord. Une marque de confiance qui a frappé la star brésilienne.

Dès le mois de juin, l’Olympique de Marseille a identifié sa priorité pour compenser le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan. Le club phocéen avait flashé sur Igor Paixao et même si d’autres pistes ont été creusées comme celle menant à Noa Lang , l’attaquant brésilien de 25 ans a toujours été le premier choix de Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi. La blessure à la cuisse du joueur né à Macapa n’a rien changé aux intentions de l’OM, qui a continué son forcing pour trouver un accord avec le Feyenoord.

Les dirigeants olympiens ont accepté de payer 30 millions d’euros pour un joueur blessé et dont les grands débuts sont intervenus seulement mi-septembre. Un gros risque, mais une belle marque de confiance qui a touché le joueur et qui donne envie à Igor Paixao de se dépasser pour l’OM comme il l’a confié à RMC. « C’est un honneur pour moi et une motivation supplémentaire pour marquer des buts et aider l’équipe. C’est une marque de confiance merveilleuse de la part du club et de l’entraîneur. En plus, quand le club m’a dit qu’il me voulait même après la blessure, ça m’a boosté encore plus » révèle Igor Paixao à la radio.

Igor Paixao a un surplus de motivation

L’Olympique de Marseille a donc parfaitement joué le coup dans ce dossier et ne le regrette pas puisqu’il dispose maintenant d’un joueur ultra-motivé, en plus d’être très talentueux comme le prouvent ses statistiques de la saison dernière (18 buts, 19 passes décisives). « Tous les clubs n’auraient pas agi de la sorte et ça m’a encore plus conforté dans mon choix que j’allais être heureux ici à l’Olympique de Marseille » a-t-il conclu. Autrement dit, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont eu tout bon dans la gestion de ce dossier et en récoltent les premiers fruits avec le doublé d’Igor Paixao contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, quelques jours seulement avant son premier but en Ligue 1 sur la pelouse du FC Metz.