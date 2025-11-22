ICONSPORT_266745_0601
L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OM a étrillé l'OGC Nice sur le score de 5 buts à 1. Une victoire impressionnante pour des Phocéens toujours plus ambitieux en championnat.
L'OM a repris provisoirement la tête de la Ligue 1 après son succès XXL ce vendredi soir sur la pelouse de Nice. Une victoire 5 buts à 1 qui rassure notamment sur les intentions phocéennes en cette fin d'année. Roberto De Zerbi, qui devait composer avec certaines absences, a de son côté balayé quelques critiques à son sujet. Les fans et observateurs de l'OM en demandent encore plus. Daniel Riolo en fait partie, lui qui n'a pas été totalement convaincu par la prestation face à Nice. Le journaliste sait que la formation de Roberto De Zerbi a encore des progrès à faire. Car tout n'a pas été parfait.

L'OM peut mieux faire ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet avoué après la victoire phocéenne en terres niçoises : « On est réellement dans une énorme domination ? Je vois une efficacité absolument redoutable mais un adversaire plus précis aurait pu embêter l'OM. Ce score, dans ce stade, c'est une victoire référence pour les Marseillais. Sur l'ensemble de la partie, je n'ai pas trouvé que c'était tout le temps. Quand tu regardes les duels, la possession, les duels... Quand tu domines vraiment quelqu'un, tu l'écrases »

OM : Mason Greenwood prépare un coup énorme
Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille recevra Toulouse au Stade Vélodrome. Avant cela, les troupes de De Zerbi auront une rencontre très attendue dans leur enceinte face à Newcastle en Ligue des champions. L'OM n'a plus le choix et doit impérativement battre les Magpies pour continuer de croire à un destin européen cette saison. En tout cas, avant ce match XXL en Europe, Marseille a envoyé un message fort en étrillant un Nice toujours aussi inquiétant.
