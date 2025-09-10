ICONSPORT_269768_0040

L’OM l’éjecte, il choque son nouveau club

OM10 sept. , 10:00
parGuillaume Conte
L'OM a fait le tri dans son effectif en fin de mercato, et un club espère bien avoir tiré le gros lot en récupérant Derek Cornelius. Surtout après son petit exploit pendant la trêve internationale. 
Recrue surprise de l’OM en défense il y a un an de cela, Derek Cornelius n’aura pas convaincu Roberto De Zerbi, qui l’a pourtant régulièrement utilisé la saison dernière en raison d’une pénurie de défenseurs. L’international canadien arrivé de Malmö après un parcours qui l’a emmené du Canada à l’Allemagne en passant par la Grèce, les Etats-Unis et la Serbie, va débuter une nouvelle aventure après la trêve internationale puisqu’il a été prêté avec option d’achat aux Glasgow Rangers. Avec son profil rugueux, Cornelius peut se faire sa place en Ecosse. Surtout qu’il n’est pas qu’un joueur au physique imposant, comme il vient de le prouver lors du match amical du Canada face au Pays de Galles. En effet, sur un coup-franc aux 25 mètres, le gaucher a pris son élan pour envoyer une merveille de balle enroulée dans la lucarne du portier gallois. 

Les Rangers salivent d'avance avec Cornelius

Même le commentateur de BBC Wales, qui suit donc surtout le Pays de Galles, est resté estomaqué par ce coup-franc parfait du nouveau joueur des Glasgow Rangers. « Parfois, il faut juste applaudir une action brillante. Cornelius, c’est un arrière central qui rend service au poste d’arrière gauche, et c’est juste incroyable ce qu’il vient de faire. La technique, la précision, l’exécution, c’est brillant. Je ne l’ai jamais vu faire ça dans ma vie », a livré Robert Earnshaw, très bien placé pour parler du défenseur de l’OM, puisque l’ancien buteur du Pays de Galles a travaillé avec les Vancouver Whitecaps comme entraineur adjoint quand Corenlius était dans la franchise canadienne. Avec une telle présentation, le Canadien sera forcément très attendu chez les Rangers, qui connaissent des difficultés défensives en ce début de saison, même s’ils ont déjà un très bon tireur gaucher pour les coups de pied arrêtés en la personne de James Tavernier. 
Loading