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De Zerbi offre un gros renfort à zéro euro à l'OM

OM22 juin , 18:00
parCorentin Facy
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Très peu utilisé cette saison à Tottenham, Yves Bissouma n’a pas convaincu Roberto De Zerbi de le prolonger. Libre de tout contrat, l’international malien de 29 ans est la cible de l’Olympique de Marseille.
Depuis son départ de Lille en 2018, Yves Bissouma s’est fait un nom en Premier League. D’abord grâce à des performances remarquées à Brighton, qui avait payé 17 millions d’euros pour le recruter chez les Dogues. Quatre ans après son arrivée chez les Eagles, Yves Bissouma prenait la direction de Tottenham pour 30 millions d’euros.
Chez les Spurs, le Malien a soufflé le chaud et le froid. Sa saison 2025-2026 est certainement la moins aboutie, raison pour laquelle Tottenham a fait le choix de ne pas prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Yves Bissouma se trouve à présent libre, une aubaine pour les clubs de Ligue 1 à la recherche d’un taulier au milieu de terrain. L’Olympique de Marseille est notamment sur les rangs selon le journaliste Lassana Camara.
« Libre après la fin de son aventure avec Tottenham, Yves Bissouma figure parmi les pistes étudiées par l’OM pour renforcer son milieu de terrain cet été. Le club marseillais apprécie le profil du Malien de 29 ans, mais la concurrence s’annonce rude » a publié notre confrère sur X avant de conclure.
« Plusieurs clubs saoudiens , anglais ainsi que des équipes espagnoles suivent également le dossier de près. Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé mais le dossier pourrait rapidement s’accélérer dans les prochaines semaines » a-t-il ajouté. Grégory Lorenzi sait qu’il va devoir composer avec un budget très serré cet été et s’intéresse donc logiquement au marché des joueurs en fin de contrat.
Y. Bissouma

Y. Bissouma

MaliMali Âge 29 Milieu

Premier League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
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Sportivement, l’apport d’un joueur tel qu’Yves Bissouma ne serait pas contestable pour l’OM. Reste à voir si sur le plan salarial, le Malien et Marseille peuvent s’entendre. Cela dépendra certainement de potentiels départs dans ce secteur de jeu à Marseille. Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia ou encore Quinten Timber sont par exemple concernés par un potentiel transfert lors de ce mercato d’été.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
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9
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00000000
10
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00000000
12
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13
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Le Mans
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