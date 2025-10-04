L’OM indigne avec son héros, Rothen est écoeuré

ICONSPORT_271946_0478

Homme fort de l’OM lors de la seconde partie de saison dernière, Amine Gouiri est plus en difficulté ces dernières semaines. Jérôme Rothen s’étonne par ailleurs de la gestion de l’attaquant algérien par Roberto De Zerbi.
Zéro but depuis le début de la saison, Amine Gouiri est loin d’avoir retrouvé l’efficacité qui avait fait de lui l’arme offensive n°1 de l’OM de janvier à mai 2025. Depuis l’été dernier, la donne a changé avec une concurrence plus importante puisque Pierre-Emerick Aubameyang a signé son retour sur la Canebière et carbure lui à vive allure. Malgré des titularisations contre le Paris Saint-Germain ou Strasbourg en Ligue 1, l’ancien Rennais n’a pas encore débloqué son compteur et Roberto De Zerbi en est l’un des principaux responsables. C’est en tout cas l’avis de Jérôme Rothen, qui s’étonne de la gestion du buteur algérien depuis le début de la saison comme il l’a fait savoir dans son émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC.
« L’importance que Gouiri a eu la saison dernière il ne faut pas l’oublier. Si l’OM s’est qualifié en Ligue des Champions, c’est grâce à lui car il a redynamisé l’attaque, il a été intéressant et en progression. Je suis très surpris de voir comment De Zerbi s’adapte à lui. Par exemple, Gouiri n’avait pas joué contre Lyon. J’avais été surpris. Ensuite, il a un temps de jeu mitigé, soit il est remplaçant soit il est remplacé à l’heure de jeu. Il n’a pas une seule minute en Ligue des Champions, c’est un signe qui n’est pas bon » a estimé Jérôme Rothen au sujet d’Amine Gouiri avant de poursuivre. 
« Il y a une concurrence, il n’y a pas de soucis. Mais quand j’ai entendu Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, ils étaient satisfaits de pas mal de joueurs la saison dernière. Mais tous les joueurs dont ils nous ont dit du bien, ils sont rentrés dans le rang et ce sont des supersubs. Et encore, on se demande si ce n’est pas devenu un poids pour le vestiaire. Tu imagines comment ça va vite en l’espace de trois mois » s’interroge le consultant, qui omet toutefois de dire que Gouiri dispose d’un temps de jeu conséquent depuis le début de la saison avec cinq titularisations sur les six premières journées de Ligue 1. Difficile avec de tels chiffres de faire de Roberto De Zerbi le principal responsable de la disette de l’ancien buteur de l’OGC Nice.
Derniers commentaires

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

S'il ne baisse pas du niveau vu contre l'Ajax, voire s'il continue de progresser, ça serait une chance de le garder.

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

c'est quand meme une sacré bonne recomposition du groupe a la baisse pour l'ol, bon travail effectué , une reduction des couts avec finalement un groupe restreint mais qui a l'air bien plus solide sur le terrain, bon travail de l'ol cet été, il faudra compter sur eux et c'est tant mieux. bravo!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

