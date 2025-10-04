L’OM indigne avec son héros, Rothen est écoeuré

Homme fort de l’OM lors de la seconde partie de saison dernière, Amine Gouiri est plus en difficulté ces dernières semaines. Jérôme Rothen s’étonne par ailleurs de la gestion de l’attaquant algérien par Roberto De Zerbi.

Zéro but depuis le début de la saison, Amine Gouiri est loin d’avoir retrouvé l’efficacité qui avait fait de lui l’arme offensive n°1 de l’OM de janvier à mai 2025. Depuis l’été dernier, la donne a changé avec une concurrence plus importante puisque Pierre-Emerick Aubameyang a signé son retour sur la Canebière et carbure lui à vive allure. Malgré des titularisations contre le Paris Saint-Germain ou Strasbourg en Ligue 1, l’ancien Rennais n’a pas encore débloqué son compteur et Roberto De Zerbi en est l’un des principaux responsables. C’est en tout cas l’avis de Jérôme Rothen, qui s’étonne de la gestion du buteur algérien depuis le début de la saison comme il l’a fait savoir dans son émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC.

« L’importance que Gouiri a eu la saison dernière il ne faut pas l’oublier. Si l’OM s’est qualifié en Ligue des Champions, c’est grâce à lui car il a redynamisé l’attaque, il a été intéressant et en progression. Je suis très surpris de voir comment De Zerbi s’adapte à lui. Par exemple, Gouiri n’avait pas joué contre Lyon. J’avais été surpris. Ensuite, il a un temps de jeu mitigé, soit il est remplaçant soit il est remplacé à l’heure de jeu. Il n’a pas une seule minute en Ligue des Champions, c’est un signe qui n’est pas bon » a estimé Jérôme Rothen au sujet d’Amine Gouiri avant de poursuivre.

« Il y a une concurrence, il n’y a pas de soucis. Mais quand j’ai entendu Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, ils étaient satisfaits de pas mal de joueurs la saison dernière. Mais tous les joueurs dont ils nous ont dit du bien, ils sont rentrés dans le rang et ce sont des supersubs. Et encore, on se demande si ce n’est pas devenu un poids pour le vestiaire. Tu imagines comment ça va vite en l’espace de trois mois » s’interroge le consultant, qui omet toutefois de dire que Gouiri dispose d’un temps de jeu conséquent depuis le début de la saison avec cinq titularisations sur les six premières journées de Ligue 1. Difficile avec de tels chiffres de faire de Roberto De Zerbi le principal responsable de la disette de l’ancien buteur de l’OGC Nice.