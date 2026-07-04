L'OM imite le PSG, une révolution annoncée

L'OM veut repartir sur de nouvelles bases cette saison. La nouvelle direction souhaite anticiper l'avenir avec la construction d’un nouveau centre d’entraînement.

L’Olympique de Marseille peut désormais aller de l’avant. Si la masse salariale du club est encadrée pour ce mercato estival, l’espoir renaît. Bruno Genesio a désormais les rênes de l’équipe et va devoir préparer la saison. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, de leur côté, devront stabiliser la situation du club sur les plans financier et sportif. Le chantier est immense, mais stimulant. Ce n’est pas Stéphane Richard qui dira le contraire. Le président de l’ OM souhaite d’ailleurs voir rapidement un nouveau centre d’entraînement à Marseille, alors que La Commanderie apparaît de plus en plus vieillissante.

L'OM rêve plus grand

Lors d’une interview accordée à La Provence, Stéphane Richard a en effet promis la construction rapide d’un nouveau centre d’entraînement pour l’OM : « On ne va pas abandonner La Commanderie, mais elle n’est plus adaptée pour accueillir à la fois les pros et le centre de formation. Un grand centre d’entraînement moderne, accompagné d’importants investissements, est fondamental pour l’avenir du club.

Nous avons commencé à travailler sur plusieurs hypothèses. Il reste encore des étapes à franchir et des financements à trouver, puisqu’il s’agit d’un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros. Mais je pense que c’est un projet important si nous voulons faire de la formation l’un des piliers du modèle que nous souhaitons construire. »

De quoi préparer sereinement l’avenir, même s’il faudra parvenir à financer un tel projet. Le PSG a récemment fait construire un centre d’entraînement flambant neuf, qui porte déjà ses fruits et permet aux équipes franciliennes de s’épanouir tout au long de l’année. L’OM souhaite suivre la même direction afin d’assurer son avenir, surtout pour un club qui peine pour le moment à s’appuyer sur les jeunes issus de son centre de formation.