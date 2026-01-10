Rafik Guitane

L’OM fonce sur un ancien flop de Ligue 1

OM10 janv. , 16:30
parEric Bethsy
Attentif aux bonnes affaires, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Rafik Guitane. L’ailier d’Estoril, qui n’a pas laissé de bons souvenirs en Ligue 1, s’est refait une santé au Portugal et arrive à la fin de son contrat en juin. Une occasion à saisir pour le club phocéen.
L’Olympique de Marseille a clairement identifié ses besoins. A la demande de son entraîneur Roberto De Zerbi, la direction olympienne tente de recruter un meneur de jeu. Le profil correspond à celui de l’Angevin Himad Abdelli qui a donné son accord au club phocéen, et qui attend de savoir si le SCO parviendra à un accord avec les dirigeants marseillais. Dans le cas contraire, l’international algérien pourrait débarquer libre l’été prochain. Et c’est peut-être aussi le scénario souhaité pour Rafik Guitane.

Selon les informations de Sport TV Portugal, l’Olympique de Marseille s’intéresse à l’ailier droit d’Estoril. Le Franco-Algérien, qui s’est distingué cette saison avec deux buts et quatre passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues, se rapproche également de la fin de son contrat en juin. Le pensionnaire du Vélodrome peut se positionner en vue d’une arrivée libre pour la saison prochaine. Ou pour un transfert à prix réduit dès cet hiver. Sur le site de Transfermarkt, le prix de Rafik Guitane est estimé à 3,5 millions d’euros.
Reste à savoir si l’investissement vaut le coup pour l’Olympique de Marseille, contraint de composer avec la concurrence du FC Porto sur ce dossier. La présence de ces deux prestigieux courtisans montre bien que Rafik Guitane a clairement franchi un cap ces dernières années. On ne peut pas dire que l’ancien joueur du Havre ait laissé de bons souvenirs en Ligue 1. Après son transfert à huit millions d’euros, le milieu offensif n’avait absolument pas répondu aux attentes du Stade Rennais. Puis le Stade de Reims n’avait pas connu davantage de réussite en misant sur le natif d’Evreux. L’intérêt marseillais pourrait lui permettre d’effacer ses échecs.
Derniers commentaires

OL : Endrick surpuissant en France, il faudra attendre

L'année dernière avec le Réal,il est pas mauvais mauvais mais il est quand même loin de Ronaldo

Nuamah pas pressé de rejouer avec l'OL

Il Faudrait Recruter un ailier droit y’en a aucun dans effectif on est obliger Jouer avec Karabec qui n’a pas du tout profil un ailier et Nuamah Faut oublier ça fait presque un ans blessure on revient pas en boulet canon après un ans sur le flanc

L’OM fonce sur un ancien flop de Ligue 1

L olympique américa foot ball club.

OL : Endrick surpuissant en France, il faudra attendre

Tu l'as vue jouer en vrai ou à l'entraînement ? Quand tu vois la popularité du joueur au Brésil et sur les réseaux sociaux, c'est qu'il doit probablement avoir qqchose d'un futur grand Tous les anciens grands joeurs vont finir par se faire rattraper

L’OM fonce sur un ancien flop de Ligue 1

Ce club est rendu bien bas pour pleurer pour le trophée des champions...alors qu ils ont rien gagner l annee d avant. Pathétique

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

