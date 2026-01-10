L’OM fonce sur un ancien flop de Ligue 1

Attentif aux bonnes affaires, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Rafik Guitane. L’ailier d’Estoril, qui n’a pas laissé de bons souvenirs en Ligue 1, s’est refait une santé au Portugal et arrive à la fin de son contrat en juin. Une occasion à saisir pour le club phocéen.

L’Olympique de Marseille a clairement identifié ses besoins. A la demande de son entraîneur Roberto De Zerbi, la direction olympienne tente de recruter un meneur de jeu. Le profil correspond à celui de l’Angevin Himad Abdelli qui a donné son accord au club phocéen, et qui attend de savoir si le SCO parviendra à un accord avec les dirigeants marseillais. Dans le cas contraire, l’international algérien pourrait débarquer libre l’été prochain. Et c’est peut-être aussi le scénario souhaité pour Rafik Guitane.

Selon les informations de Sport TV Portugal, l’Olympique de Marseille s’intéresse à l’ailier droit d’Estoril. Le Franco-Algérien, qui s’est distingué cette saison avec deux buts et quatre passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues, se rapproche également de la fin de son contrat en juin. Le pensionnaire du Vélodrome peut se positionner en vue d’une arrivée libre pour la saison prochaine. Ou pour un transfert à prix réduit dès cet hiver. Sur le site de Transfermarkt, le prix de Rafik Guitane est estimé à 3,5 millions d’euros.

Reste à savoir si l’investissement vaut le coup pour l’Olympique de Marseille, contraint de composer avec la concurrence du FC Porto sur ce dossier. La présence de ces deux prestigieux courtisans montre bien que Rafik Guitane a clairement franchi un cap ces dernières années. On ne peut pas dire que l’ancien joueur du Havre ait laissé de bons souvenirs en Ligue 1. Après son transfert à huit millions d’euros, le milieu offensif n’avait absolument pas répondu aux attentes du Stade Rennais. Puis le Stade de Reims n’avait pas connu davantage de réussite en misant sur le natif d’Evreux. L’intérêt marseillais pourrait lui permettre d’effacer ses échecs.