L’OM fonce sur la pépite Genesis Antwi

L'OM tente un gros coup dans le centre de formation de Chelsea en essayant de faire venir Genesis Antwi. Le défenseur suédois provoque déjà beaucoup d'intérêts.

Très ambitieux à chaque mercato l’Olympique de Marseille est actif sur tous les dossiers possibles. Les trouvailles qui peuvent rapporter gros, les joueurs majeurs qui doivent stabiliser l’équipe, les grosses promesses parfois très onéreuses, et les pépites à peine sorties des centres de formation. C’est dans ce dernier domaine que l’OM tente de faire signer Genesis Antwi.

Un latéral qui marque beaucoup, ça se remarque

Ce défenseur latéral de 18 ans est tout juste sorti de l’académie de Chelsea, et il s’est fait remarquer avec ses performances pour l’équipe B des Blues en Premier League 2, et lors de la Youth League. Il faut dire qu’avec deux buts en six matchs, ce latéral droit capable aussi d’évoluer à gauche a forcément tapé dans l’oeil des scouts dans la Ligue des Champions des jeunes. La saison dernière, il avait même disputé deux bouts de match de Conférence League, dont 20 minutes de la demi-finale retour.

Outre l’OM, la Roma et Nice sont aussi venus aux renseignements pour le faire signer, affirme Team Talk. Le défausser suédois, qui a déjà été sélectionné à trois reprises avec les espoirs de son pays, est sous contrat jusqu’en juin 2028. Pour le moment, Antwi ne possède pas de réelle valeur marchande très élevée, et c’est pour cela que l’OM espère faire craquer Chelsea avec une offre intéressante dès le mois de janvier, ou l’été prochain au plus tard.

Si le joueur pourrait être tenté par l’idée de s’imposer dans un club où il a plus de chances d’avoir du temps de jeu, la formation londonienne n’est pour le moment pas très chaude pour vendre sa promesse au poste d’arrière droit. Chelsea possède d’ailleurs une option pour prolonger automatiquement le contrat de son défenseur si les Blues devaient décider de le verrouiller. Les pensionnaires de Stamford Bridge s’attendent en tout cas à des attaques copieuses de la part des clubs européens, et étudieront les propositions. Autant dire que la porte n’est pas fermée et Pablo Longoria sait probablement très bien qu’il y a un coup à jouer avec la bonne offre. Surtout à un poste où personne ne fait l’unanimité à l’OM.