Neal MAUPAY

L’OM fait une fausse joie à Neal Maupay

OM16 janv. , 18:00
parEric Bethsy
Très peu utilisé par Roberto De Zerbi, Neal Maupay aurait pu profiter du départ de Robinio Vaz pour regagner les faveurs de son entraîneur. Malheureusement pour l’attaquant, l’Olympique de Marseille souhaite toujours s’en débarrasser avant la fin du mercato hivernal.
Malgré sa sortie du placard en novembre dernier, Neal Maupay (29 ans) a du mal à exister dans les rotations de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne lui a accordé que trois apparitions toutes compétitions confondues, pour un maigre total de 90 minutes. Difficile d’en espérer davantage pour celui qui apparaissait en quatrième position dans la hiérarchie des attaquants. Du moins jusqu’au récent départ de Robinio Vaz.

Maupay toujours indésirable

Grâce au transfert du jeune avant-centre, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne se retrouve en concurrence avec Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri, sachant que l’Olympique de Marseille reste en course sur trois tableaux pour la deuxième partie de saison. Suffisant pour inciter le club phocéen à lui faire une place plus confortable dans le vestiaire ? Pas du tout ! D’après le compte X La Minute OM, le départ de Robinio Vaz n’a absolument rien changé pour Neal Maupay. Le remplaçant reste considéré comme un indésirable à éjecter cet hiver.
La source précise tout de même que l’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 ne sera pas bradé. Les clubs intéressés devront répondre aux exigences de l’Olympique de Marseille qui a d’ailleurs recalé le FC Séville. Alors que les Marseillais veulent conclure un transfert définitif, le pensionnaire de Liga n’a transmis qu’une offre de prêt. L’approche andalouse n’a donc pas abouti, pas plus que celle d’Angers qui a également sollicité la signature temporaire de Neal Maupay pendant les discussions au sujet du milieu algérien Himad Abdelli. Bien que poussé vers la sortie, le natif de Versailles en est encore loin.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

