ICONSPORT_278179_0211

L'OM et Aubameyang négocient pour éviter une terrible tuile

OM27 nov. , 13:20
parCorentin Facy
3
L’OM va jouer sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions le 9 décembre prochain sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise. Un match pour lequel Roberto De Zerbi pourrait être privé de Pierre-Emerick Aubameyang.
Vainqueur de Newcastle mardi soir au Vélodrome (2-1), l’Olympique de Marseille est toujours en vie dans cette Ligue des Champions. La situation comptable n’était pas au beau fixe avec les défaites contre le Real, le Sporting et l’Atalanta mais grâce à deux victoires (Ajax et Newcastle), l’équipe de Roberto De Zerbi peut encore se qualifier. L’OM est actuellement 22e et figure donc dans le top 24 pour accéder aux barrages.

Aubameyang absent contre l'Union Saint-Gilloise ?

Le prochain match, sur la pelouse des Belges de l’Union Saint-Gilloise le 9 décembre prochain, sera déterminant. Une rencontre que pourrait manquer Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé contre Newcastle mardi soir. Et pour cause, la FIFA a annoncé mercredi qu’elle imposait aux clubs de libérer leurs joueurs participant à la CAN 2025 au plus tard… le 8 décembre, soit la veille du match entre l’Union Saint-Gilloise et l’OM.
Selon Yacine Youssfi de FC Marseille, cette situation pourrait donner lieu à des négociations très serrées entre l’OM, Aubameyang et le Gabon pour que le buteur de 36 ans dispute le match de Ligue des Champions avant de filer avec sa sélection. « Le match contre St-Gilloise aura lieu le 9 décembre. Aubameyang sera indispensable pour ce match. Espérant que le Gabon trouve un accord avec l’OM, cela vaut aussi pour les autres joueurs et leurs sélections. Par contre pour Monaco qui aura lieu le 14/12, ça semble compliqué » a publié sur X le spécialiste du club phocéen.
D’autres joueurs seront concernés, à l’instar par exemple de Nayef Aguerd du côté marseillais. Notons que l’Union Saint-Gilloise sera également impactée puisque Adem Zorgane, passeur décisif et homme du match contre Galatasaray cette semaine et auteur d’un but et de cinq passes décisives depuis le début de la saison, va lui rejoindre l’Algérie pour la CAN. Et il pourrait par conséquent manquer la réception de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions le 9 décembre prochain.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_278257_0341
PSG

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

ICONSPORT_278263_0043
Mercato

Real : Camavinga à Liverpool, accord trouvé pour un prix énorme

ICONSPORT_272628_0023
OL

Jouer Tel-Aviv à Backa Topola, tout sauf un traquenard pour l’OL

ICONSPORT_276062_0002
Mondial 2026

CdM 2026 : L’Algérie, le pire tirage pour la France

Fil Info

15:00
« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique
14:30
Real : Camavinga à Liverpool, accord trouvé pour un prix énorme
14:00
Jouer Tel-Aviv à Backa Topola, tout sauf un traquenard pour l’OL
13:40
CdM 2026 : L’Algérie, le pire tirage pour la France
13:00
PSG : Haaland à Paris, la réponse est sans appel
12:40
Comme Morton et Fofana, il refuse de quitter l’OL
12:20
PSG : Luis Enrique à Barcelone, le séisme se confirme
12:00
OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?

Derniers commentaires

OM : Newcastle maltraité à Marseille, l'UEFA saisie !

Ça rappelle la finale de LDC au stade de France. Les forces de l'ordre ne se sont pas améliorés semble t'il. Mais c'est encore une fois face à des anglais. Donc soit ils ne sont pas aussi blancs qu'ils veulent le laisser croire, soit la police française est particulièrement virulente quand c'est des anglais en face. Dû, j'imagine, à leur réputation, même si ça commence à dater...

OM : Jérôme Rothen fusille un taulier marseillais

C'est vrai, il est un peu moins bien et il a peut être du mal à digérer l'élimination du Danemark à la prochaine CDM par l’Écosse. Pour autant, il est meilleur que ce qu'en dit Rotten.

PSG : Haaland à Paris, la réponse est sans appel

🤣 Petite pensée a feu le RoiGreg décédé d'un AVC a force de voir des "comptes fake" de Kenny partout. May he not rest in peace 😂🤣😂

CdM 2026 : L’Algérie, le pire tirage pour la France

L'Algérie le piège ce sera pas sur le terrain ce sera surtout le bordel dans les rues...

OM : Qu’a fait Longoria dans la nuit qui a suivi la victoire contre Newcastle ?

Le mec te fait un taf en 24h qui en nécessiterait 48 chez le commun des mortels.. C'est un monstre ce keum. Quel chance on a d'avoir un type comme ça..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading