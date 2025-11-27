L'OM et Aubameyang négocient pour éviter une terrible tuile

L’OM va jouer sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions le 9 décembre prochain sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise. Un match pour lequel Roberto De Zerbi pourrait être privé de Pierre-Emerick Aubameyang.

Vainqueur de Newcastle mardi soir au Vélodrome (2-1), l’Olympique de Marseille est toujours en vie dans cette Ligue des Champions . La situation comptable n’était pas au beau fixe avec les défaites contre le Real, le Sporting et l’Atalanta mais grâce à deux victoires (Ajax et Newcastle), l’équipe de Roberto De Zerbi peut encore se qualifier. L’OM est actuellement 22e et figure donc dans le top 24 pour accéder aux barrages.

Aubameyang absent contre l'Union Saint-Gilloise ?

Le prochain match, sur la pelouse des Belges de l’Union Saint-Gilloise le 9 décembre prochain, sera déterminant. Une rencontre que pourrait manquer Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé contre Newcastle mardi soir. Et pour cause, la FIFA a annoncé mercredi qu’elle imposait aux clubs de libérer leurs joueurs participant à la CAN 2025 au plus tard… le 8 décembre, soit la veille du match entre l’Union Saint-Gilloise et l’OM.

Selon Yacine Youssfi de FC Marseille, cette situation pourrait donner lieu à des négociations très serrées entre l’OM, Aubameyang et le Gabon pour que le buteur de 36 ans dispute le match de Ligue des Champions avant de filer avec sa sélection. « Le match contre St-Gilloise aura lieu le 9 décembre. Aubameyang sera indispensable pour ce match. Espérant que le Gabon trouve un accord avec l’OM, cela vaut aussi pour les autres joueurs et leurs sélections. Par contre pour Monaco qui aura lieu le 14/12, ça semble compliqué » a publié sur X le spécialiste du club phocéen.

D’autres joueurs seront concernés, à l’instar par exemple de Nayef Aguerd du côté marseillais. Notons que l’Union Saint-Gilloise sera également impactée puisque Adem Zorgane, passeur décisif et homme du match contre Galatasaray cette semaine et auteur d’un but et de cinq passes décisives depuis le début de la saison, va lui rejoindre l’Algérie pour la CAN. Et il pourrait par conséquent manquer la réception de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions le 9 décembre prochain.