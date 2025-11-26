ICONSPORT_278179_0054

Indice UEFA : L'OM lance la France pour une folle semaine

Coupe d'Europe26 nov. , 7:20
parGuillaume Conte
1
La victoire de l'OM doit lancer une belle semaine du football français, pour enfin décoller cette saison à l'indice UEFA.
Gros soulagement pour l’Olympique de Marseille, qui reste en course pour la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. En cas de défaite face à Newcastle, cette possibilité aurait été largement compromise. Mais la victoire 2-1 face aux Anglais fait un bien fou, comme elle fait un bien fou au football français.

La France a trois pays dans le viseur

Avec les résultats des dernières semaines, c’était la soupe à la grimace pour les clubs tricolores. Mais la victoire de l’OM permet de très bien entamer la semaine, même si elle est loin de tout régler. La 9e place sur la saison en cours est toujours de mise, et est même mise en danger par la Belgique qui remonte fort avec la victoire de Saint-Gilloise à Galatasaray notamment. Mais en cas de bonne semaine, la France peut enfin espérer se rapprocher des pays surprises que sont le Danemark (0,7 point de retard), la Pologne (0,9 point de retard) et Chypre (1,3 point de retard), pour rejoindre les grands d’Europe sur cette saison.
Ce mercredi, le PSG reçoit Tottenham tandis que Monaco se déplace à Pafos. De quoi envisager la poursuite du carton plein ?
Toujours pas d’inquiètude sur le classement des cinq dernières saisons, d’autant que les Pays-Bas continuent de plonger avec la défaite de l’Ajax Amsterdam. C’est même la Belgique qui, si elle continue sur sa lancée, pourrait être une très sérieuse menace l’année prochaine pour cette 5e place au classement général de l’indice UEFA.

Lire aussi

LdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19eLdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19e
OM : Balerdi a gagné son respectOM : Balerdi a gagné son respect
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276732_0293
OL

OL : Grosse tuile pour Lyon à Tel Aviv

ICONSPORT_267481_0207
Liga

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

ICONSPORT_261406_1332
PSG

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

ICONSPORT_276350_0131
OL

OL : Satriano achevé en deux phrases assassines

Fil Info

14:03
OL : Grosse tuile pour Lyon à Tel Aviv
14:00
Le Real propose un échange délirant à Manchester City
13:40
PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris
13:20
OL : Satriano achevé en deux phrases assassines
13:00
OM : L’explication farfelue de Weah sur son entente avec Aubameyang
12:40
Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham
12:20
OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère
12:00
OM : Dani Ceballos va signer en janvier !
11:40
L'OL et PSG associés dans un énorme projet

Derniers commentaires

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

Lol ces 'journalistes' se croient à Fifa. Même si Haaland venait à Madrid ce serait toujours une guerre d'égo et ça fera toujours pas de KMB un mec qui défend/presse car il serait forcément replacé à gauche.

OM : Rulli bientôt meilleur gardien de but du monde ?

Pourquoi 32 ans? Ha parce que ça t'arrange.

OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère

Ya pas forcement contradiction même si le titre est fait pour du clic, mais il ne dit pas que ca s'accélère pour l'OL

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

Il ne pourrait être battu que par un éventuel titi formé au club qui s'imposerait en équipe 1ere la plupart des matchs à partir de ses 17-18 ans et qui finirait sa carrière chez nous. Beaucoup de 'si' mais pas impossible, Warren ou Mayulu à voir.

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Le site stellantis ouvriers reste !!!! Donc de plus en plus de chance de rester au PARC !!! Yes un petit bijou comme celui de l ajax !!! car je vois pas le PSG aller a massy

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading