Indice UEFA : L'OM lance la France pour une folle semaine

La victoire de l'OM doit lancer une belle semaine du football français, pour enfin décoller cette saison à l'indice UEFA.

Gros soulagement pour l’Olympique de Marseille , qui reste en course pour la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions . En cas de défaite face à Newcastle, cette possibilité aurait été largement compromise. Mais la victoire 2-1 face aux Anglais fait un bien fou, comme elle fait un bien fou au football français.

La France a trois pays dans le viseur

Avec les résultats des dernières semaines, c’était la soupe à la grimace pour les clubs tricolores. Mais la victoire de l’OM permet de très bien entamer la semaine, même si elle est loin de tout régler. La 9e place sur la saison en cours est toujours de mise, et est même mise en danger par la Belgique qui remonte fort avec la victoire de Saint-Gilloise à Galatasaray notamment. Mais en cas de bonne semaine, la France peut enfin espérer se rapprocher des pays surprises que sont le Danemark (0,7 point de retard), la Pologne (0,9 point de retard) et Chypre (1,3 point de retard), pour rejoindre les grands d’Europe sur cette saison.

Ce mercredi, le PSG reçoit Tottenham tandis que Monaco se déplace à Pafos. De quoi envisager la poursuite du carton plein ?

Toujours pas d’inquiètude sur le classement des cinq dernières saisons, d’autant que les Pays-Bas continuent de plonger avec la défaite de l’Ajax Amsterdam. C’est même la Belgique qui, si elle continue sur sa lancée, pourrait être une très sérieuse menace l’année prochaine pour cette 5e place au classement général de l’indice UEFA.