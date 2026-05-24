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Galtier trop cher, l’OM appelle Hutter

OM24 mai , 18:50
parGuillaume Conte
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L'OM cherche activement son entraineur, mais la piste menant à Christophe Galtier vient de se refroidir en raison de son coût. L'ancien coach de l'AS Monaco Adi Hutter avance dans l'ombre.
Faute d’avoir pour le moment un directeur sportif effectif, l’Olympique de Marseille se cherche au moins un entraineur pour poser les bases de la saison prochaine. Les noms des candidats ne sont pas si nombreux. Bruno Genesio a été évoqué, mais Christophe Galtier était considéré comme le grand favori pour le poste. Toutefois, le fait que Neom SC, qui va devoir revoir son train de vie à la baisse, ne soit pas enclin à le laisser partir à un an de la fin de son contrat, change clairement la donne.

Galtier, l'OM le veut mais pour zéro euro

Selon L’Equipe, les dirigeants marseillais n’ont pas vraiment le souhait de se lancer dans des négociations compliquées avec une formation d’Arabie Saoudite, et de perdre du temps en discussions. La piste Christophe Galtier était privilégiée si jamais l’ancien coach de l’ASSE, du LOSC et du PSG était libre, ce qui n’est plus le cas. Coup de bluff ou pas, l’OM a changé son fusil d’épaule et discute avec Adi Hütter, qui a l’énorme avantage d’être totalement libre.
L’entraineur autrichien avait réussi quelques bons passages du côté de l’AS Monaco, terminant dauphin du PSG en 2024, même s’il était ensuite coupé de son vestiaire. Mais son expérience dans plusieurs championnats (Allemagne, Suisse, Autriche et France) ainsi que son profil capable de faire progresser des joueurs plutôt que de gérer des stars, a des adeptes au sein des dirigeants de l’OM.
Mais comme pour Bruno Genesio, le premier critère choisi est celui de sa gratuité. Et cette particularité semble pour le moment mettre un terme à la piste Christophe Galtier, même s’il peut y avoir une belle part de bluff dans ces informations. Surtout que l’OM n’a toujours pas de directeur sportif, et que forcément la décision finale sur le futur entraineur devra concerner le nouveau responsable du secteur sportif en Provence.
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Reds : Dans tes commentaires précédents, tu dis qu'il n'est plus sous contrat. Ensuite, que McCourt l'a viré officiellement. Là tu dis qu'il n'est plus sous contrat à partir du 30 juin 2026. Tu te contredis, nous ne sommes pas encore le 30 juin 2026, donc il est encore l'entraîneur de l'OM. Et je répète, il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 (pas 2026) mais il sera viré dès que l'OM trouve un nouvel entraîneur. https://uploads.disquscdn.com/images/0f1ea00f89874eb5dc6c003138ff9c61d289cdc6da51ba556840fd63bd027afb.jpg

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