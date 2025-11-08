L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

L'OM montre un bien meilleur visage contre Brest que cette semaine face à l'Atalanta. Walid Acherchour avance une explication et en profite pour préciser qu'il ne comprend pas toujours les choix de l'entraineur marseillais.

Sans forcément faire un match incroyable, l’Olympique de Marseille a fait la différence face à Brest et mène 2-0 ( suivre le match en direct ). Une bourde du gardien breton, puis un pénalty transformé par Greenwood, voilà qui remet les Marseillais dans le bon sens après la défaite face à l’Atalanta Bergame. Si l’OM prend la tête provisoire de la Ligue 1 avant le match du PSG à l’OL, Walid Acherchour n’oublie pas les défaites en Ligue des Champions. Et ne pardonne pas.

Devant le match solide, inspiré et vers l’avant d’Arthur Vermeeren, le consultant s’étonne encore de ne pas avoir vu le Belge jouer une seule minute contre Bergame cette semaine. Le profil du Belge prêté par le RB Leipzig est intéressant et aurait du être utilisé dans le match de mercredi dernier où le milieu de terrain a coulé.

« Je persiste et signe.. l’OM de De Zerbi doit se faire avec Arthur Vermeeren. Il y’a qu’à voir la première demi-heure avec lui. Il se positionne toujours vers l’avant, il facilite les transmissions. Je ne comprends toujours pas comment il a pu faire 0 minutes contre l’Atalanta », a déploré le consultant de RMC et Winamax.

Un avis tranché mais qui reste dépendant des performances de Vermeeren, décevant quand il était sur le terrain dernièrement, notamment lors du match face à l’AJ Auxerre.