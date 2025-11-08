ICONSPORT_276526_0045

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

OM08 nov. , 17:50
parGuillaume Conte
2
L'OM montre un bien meilleur visage contre Brest que cette semaine face à l'Atalanta. Walid Acherchour avance une explication et en profite pour préciser qu'il ne comprend pas toujours les choix de l'entraineur marseillais. 
Sans forcément faire un match incroyable, l’Olympique de Marseille a fait la différence face à Brest et mène 2-0 (suivre le match en direct). Une bourde du gardien breton, puis un pénalty transformé par Greenwood, voilà qui remet les Marseillais dans le bon sens après la défaite face à l’Atalanta Bergame. Si l’OM prend la tête provisoire de la Ligue 1 avant le match du PSG à l’OL, Walid Acherchour n’oublie pas les défaites en Ligue des Champions. Et ne pardonne pas. 
Devant le match solide, inspiré et vers l’avant d’Arthur Vermeeren, le consultant s’étonne encore de ne pas avoir vu le Belge jouer une seule minute contre Bergame cette semaine. Le profil du Belge prêté par le RB Leipzig est intéressant et aurait du être utilisé dans le match de mercredi dernier où le milieu de terrain a coulé. 
« Je persiste et signe.. l’OM de De Zerbi doit se faire avec Arthur Vermeeren. Il y’a qu’à voir la première demi-heure avec lui. Il se positionne toujours vers l’avant, il facilite les transmissions. Je ne comprends toujours pas comment il a pu faire 0 minutes contre l’Atalanta », a déploré le consultant de RMC et Winamax. 
Un avis tranché mais qui reste dépendant des performances de Vermeeren, décevant quand il était sur le terrain dernièrement, notamment lors du match face à l’AJ Auxerre. 
2
Articles Recommandés
Mason Greenwood
Ligue 1

A l’orgueil face à Brest, l’OM reprend la tête

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée

ICONSPORT_276526_0085
OM

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

ICONSPORT_272593_0001
PSG

Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi

Fil Info

18:58
A l’orgueil face à Brest, l’OM reprend la tête
18:53
L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée
18:45
Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé
18:30
Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi
18:10
Dugarry prend Mbappé pour taper sur Gérard Lopez
18:04
Le Havre - Nantes : Les compos (19h sur Ligue 1+)
17:34
Fin de l’incroyable série pour le Bayern !
17:33
Brest offre l’ouverture du score à l’OM (vidéo)

Derniers commentaires

Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi

Et c’est Baracacolac qui va prendre les choses en main, pour le plus grand plaisir des supps zinzin… 🤪🇵🇹🇺🇦🇫🇷🇧🇷

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

Rien que chez les sardines, le meilleur, c’est Roulis, parce que sans lui ce serait la Bérézina… 😏🇵🇹🇺🇦🇧🇷🇫🇷

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

Ça va encore s enflammer pour rien

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

Zerbib, il a fait comme Fonfon du LoL , il a préserver ses meilleures biquettes pour la FarmersLigue, et ça marche… 🤪🇵🇹🇺🇦🇧🇷🇫🇷

OM - Brest : les compos (17h sur BeIN 1)

Même tarif oui....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Paris Saint Germain
241173121912
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10122461421-7
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading