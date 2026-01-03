L’OM craque pour ce monstre de la Ligue 1 à 25 ME

L'OM rêve de piocher à Toulouse pour un renfort spectaculaire cet hiver. Mais les prix montent pour aller chercher Charlie Cresswell, courtisé en Premier League.

Très souvent tourné vers l’étranger pour se renforcer, l’Olympique de Marseille apprécie néanmoins de piocher dans le réservoir de la Ligue 1 pour réaliser quelques opérations séduisantes. L’été dernier, Angel Gomes et Facundo Medina sont arrivés, avec pour le moment des rendements très mitigés. Le fait de pouvoir suivre de près des éléments donne en tout cas des idées aux dirigeants provençaux.

Cresweel fait saliver l'OM

En effet, selon Ligue 1+, l’OM craque totalement pour la tour de contrôle du Toulouse FC : Charlie Cresswell. On le sait, Roberto De Zerbi veut en priorité un meneur de jeu pour cet hiver, histoire d’assurer l’animation offensive de son équipe. Mais l’entraîneur italien l’a déjà laissé entendre, il n’était pas totalement satisfait du rendement de sa défense centrale.

Les performances de l’Anglais ont en tout cas de quoi impressionner, lui dont la puissance physique et les interventions ne laissent pas souvent la place au doute en Ligue 1. Le natif de Preston est, à 23 ans, le taulier de la défense des Violets, et son explosion depuis son arrivée en provenance de Leeds pour seulement 4,5 ME est un modèle du genre pour le TFC . Le club haut-garonnais sait qu’il ne pourra pas éternellement conserver un joueur aussi suivi, et dont le contrat se termine en juin 2028.

Désormais, sa valeur est estimée entre 15 et 20 ME. Mais un club anglais est en train de faire exploser les compteurs. West Ham, en panique sur le plan défensif, notamment avec le départ de Nayef Aguerd vers l’OM, envisage de lâcher 25 ME pour faire venir Cresswell. De quoi mettre Marseille KO dans ce dossier ? Le mois de janvier le dira, mais le fait d’avoir un élément disponible tout de suite et en grande forme actuellement, fait clairement saliver les dirigeants olympiens.