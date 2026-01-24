L’OM convoque Angel Gomes, la sortie c’est par ici

L’OM aura encore pas mal de travail cet hiver sur le marché des transferts. Angel Gomes pourrait quitter le navire phocéen, lui qui n’entre plus vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi.

L’Équipe. L’Olympique de Marseille est très attendu en cette fin de mois de janvier. Les troupes de Roberto De Zerbi joueront gros, entre la Ligue des champions et le championnat. L’Italien a récemment pu compter sur le renfort de plusieurs joueurs de qualité lors du mercato , ce qui ne laisse plus vraiment de place pour tout le monde. Angel Gomes, qui ne convainc plus grand monde dans la cité phocéenne, pourrait ainsi quitter l ’OM dans les prochains jours. C’est en tout cas ce qu’avance

Angel Gomes et l'OM, bientôt fini ?

Selon les informations du média français, Angel Gomes a récemment été averti par les dirigeants marseillais qu’il devait se trouver un nouveau club d’ici la clôture du mercato . Encore sous contrat avec les Phocéens jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur du LOSC est estimé à environ 18 millions d’euros. Toutefois, il y a peu de chances que l’Olympique de Marseille puisse récupérer une telle somme lors de ce mercato hivernal. Un départ sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat, pourrait donc être envisagé.

Cette saison avec l’OM, Angel Gomes a pris part à 20 matchs toutes compétitions confondues, pour 4 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. Son apport dans le jeu est jugé insuffisant par Roberto De Zerbi, notamment au poste de meneur de jeu. Reste à savoir si toutes les parties auront le temps de conclure un départ ou si Gomes terminera finalement la saison sous le maillot marseillais. Les attentes étaient élevées autour d’Angel Gomes, qui n’aura toutefois pas coûté un centime en indemnité de transfert aux Phocéens. En Angleterre, le natif de Londres conserve une belle cote. Bournemouth mais aussi Manchester United suivent son dossier de très près.