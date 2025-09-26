L'OM champion de France, RMC calme le jeu

Footun, vous êtes minables, on ne peut pas comprendre votre fil de commentaires, par exemple ici, j'ai répondu à Kvaracadabra puis à MajorTom, je vous met au défi de comprendre si vous ne regardez pas mon histoire! Nul nul renul
Je pense pas ^^
Va brûler un cierge pour Sarkozy plutôt que de troller
N'oublies pas qu'on devrait recuperer neves,doué et barcola pour le match contre le barca
C est clair 😄😄
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading
🎙 @DanielRiolo : "Si jamais ils vont gagner à la Meinau et que l'émotion est canalisée...Marseille peut envoyer un gros message. C'est une période qui peut être extraordinaire pour l'OM. Tu bats le PSG, Strasbourg et l'Ajax en Ligue des Champions à domicile."