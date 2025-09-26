L'OM champion de France, RMC calme le jeu

L’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg ce vendredi soir en ouverture de la septième journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto de Zerbi veulent enchaîner après la victoire à domicile face au PSG. Mais pas d’enflammade pour certains observateurs.

L’Olympique de Marseille s’est imposé dans un classique à domicile pour la première fois depuis 14 ans en championnat. Le club de la cité phocéenne a désormais la tête tournée vers le prochain rendez-vous du côté de Strasbourg ce vendredi soir. Les hommes de Roberto de Zerbi ont l’occasion de faire passer un message contre un concurrent direct au podium. Pour cela, l’OM doit aller chercher ses premiers points à l’extérieur cette saison. Certains observateurs veulent tout de même calmer le jeu.

Marseille ne doit pas s'enflammer

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo pense que, contrairement à l’an passé, Marseille peut faire un coup à la Meinau. Mais l’éditorialiste ne veut pas s’enflammer sur la suite pour Roberto de Zerbi et ses joueurs. « À l’inverse de l’an passé, l’OM sort d’une bonne période. Quand tu bats le PSG, j’imagine que la semaine à l'entraînement a dû être plutôt bonne. Si jamais ils gagnent à la Meinau, il va falloir se calmer dans la foulée. Parce qu’immédiatement ça va partir dans des trucs « Maintenant, on est fort, on joue le titre. »

On sait comment ça se passe à l’OM. Tu descends, tu montes, à deux mille à l’heure dans tous les sens. Mais si l’émotion est canalisée et que tu enchaines sur une victoire, là, tu envoies un message fort. Moi, je ne me risquerai pas à dire qu’ils vont jouer quelque chose dans le haut mis à part le podium », conclut-il. Marseille peut lancer sa saison en ce mois de septembre avec beaucoup de rendez-vous importants. Par la suite, le club de la cité phocéenne reçoit l’Ajax en Ligue des champions pour le compte de la deuxième journée.