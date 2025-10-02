L’OM blinde sa pépite suisse jusqu’en 2029





Parmi les nouvelles prérogatives des dirigeants, la volonté d’intégrer plus souvent des jeunes à l’équipe professionnelle est souvent évoquée. Certains joueurs arrivent à tirer leur épingle du jeu même si, avec la qualité du recrutement et les énormes ambitions de l’OM , il est difficile de se faire sa place en sortant du centre de formation. C’est ce que tente de faire Max Corbon, le milieu de terrain de 18 ans du club provençal.

Grâce à son début de saison solide en Youth League et en National 3, l’international suisse chez les jeunes s’est ouvert les portes d’un passage en professionnel. L’OM a annoncé la signature de son premier contrat professionnel sur près de quatre saisons, l’emmenant jusqu’en juin 2029. Une belle marque de confiance pour le natif de Martigues.