L’OM blinde sa pépite suisse jusqu’en 2029

OM02 oct. , 16:20
parGuillaume Conte
Parmi les nouvelles prérogatives des dirigeants, la volonté d’intégrer plus souvent des jeunes à l’équipe professionnelle est souvent évoquée. Certains joueurs arrivent à tirer leur épingle du jeu même si, avec la qualité du recrutement et les énormes ambitions de l’OM, il est difficile de se faire sa place en sortant du centre de formation. C’est ce que tente de faire Max Corbon, le milieu de terrain de 18 ans du club provençal.
Grâce à son début de saison solide en Youth League et en National 3, l’international suisse chez les jeunes s’est ouvert les portes d’un passage en professionnel. L’OM a annoncé la signature de son premier contrat professionnel sur près de quatre saisons, l’emmenant jusqu’en juin 2029. Une belle marque de confiance pour le natif de Martigues.
Derniers commentaires

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

J'oubliais Joyeux Anniversaire LUIS Fernandez .

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Avec peu , il fait beaucoup . 6 joueurs de la final absent mais contre le Barca un "master class" . Merci PARIS , merci LUIS ....

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Inclure l'Ajax avec Barcelone et City...ca fait perdre en crédibilité par contre.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Real et Barça depuis qu ils se font cabosser en Ldc ça couine.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Faut leur apprendre les règles avant de les laisser éplucher les actions et y porter un jugement . Il n'y a aucun joueur barcelonnais entre les 2 parisiens, pas de hors jeu donc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

