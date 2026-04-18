Habib Beye

L'OM avec trois nouveaux à Lorient

OM18 avr. , 10:12
parCorentin Facy
0
L’OM a dévoilé ce samedi matin son groupe pour le déplacement à Lorient à 17 heures. Trois jeunes fêtent leur première apparition avec les pros dans un groupe élargi à 23 joueurs : Hamzaoui, Kamissoko et Lamare. Pour le reste, pas de surprise avec les absences d’Aguerd (blessé) et de Medina (suspendu) en défense.
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Ou l'OM va l'imposer et avec le temps ça passera .

PSG : Jorge Mendes et Luis Campos valident un transfert urgent

Je comprends son envie d’ailleurs, il mérite mieux que 5 min par match. Merci Gonçalo pour tout, tu resteras un buteur extraordinaire, un élément fantastique dans tout ce qui s’est passé l’an dernier. Merci pour tout et bon courage pour la suite de ta carrière.

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Durée de vie de la rumeur : 24h Mélange pas tout

OM : Un référendum pour faire disparaître le nouveau logo ?

À mon avis et compte-tenu du résultat, il ont fait le logo en interne avec les enfants du personnel administratif qui, compte-tenu des salaires, est obligé de les amener à la commmanderie faute de soussous pour la crèche… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L’OL rêve d’un point miraculeux face au PSG bis

Et à cette période de la saison, pas de relâchement possible même pour les remplaçants … 😝🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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