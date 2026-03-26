France : Zinedine Zidane est déjà adoubé

Dans un récent sondage réalisé par Odoxa, on apprend que la cote de Zinedine Zidane auprès des Français a drastiquement augmenté par rapport à l'année dernière. Un bond de popularité qui peut s'expliquer par les quelques mois seulement qui le séparent de sa prise de fonction et l'impatience des Français.

A l'approche de la Coupe du monde 2026, Odoxa a réalisé pour Winamax et RTL plusieurs sondages aux thématiques différentes mais toutes liées à l' Équipe de France . Comme l'an dernier au moment de l'annonce de la date de départ de Didier Deschamps, des Français, amateurs de football ou non, ont été interrogés sur divers questionnements autour des Bleus, à commencer par ce qu'ils pensaient d'une arrivée prochaine de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur.

Si en janvier 2025, ils n'étaient que 65% à vouloir le voir succéder à Didier Deschamps, les Français sont beaucoup plus convaincus aujourd'hui : 84% des sondés estiment que le champion du monde 98 serait un bon choix. Chez les amateurs du football, ils sont même 91% à le penser, dont 53% qui le qualifient de très bon choix. Une montée en popularité qui s'explique probablement par l'impatience d'une grande partie des Français de le voir prendre son poste, alors que sa nomination n'aura lieu que dans environ quatre mois, une fois la Coupe du monde terminée.

Zinedine Zidane a du pain sur la planche

En tout cas, Zinedine Zidane est bien la priorité absolue de la FFF pour remplacer Didier Deschamps et tout semble aujourd'hui acté pour voir l'ancien entraineur du Real Madrid poser ses valises à Clairefontaine. Succéder à DD dans le coeur des Français, c'est aussi trouver un moyen d'améliorer la cote de popularité de l'Équipe de France, alors que seulement 61% des non-amateurs de football ont une bonne opinion de la sélection tricolore.

Autrement, Odoxa a publié d'autres statistiques intéressantes : 55% des amateurs de football voient l'équipe de France remporter la prochaine Coupe du monde, tandis que seuls 62% d'entre eux estiment que Didier Deschamps a proposé un jeu agréable à regarder pendant ses 14 ans de fonction.