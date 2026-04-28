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Parc des Princes

PSG - Bayern : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ligue des Champions28 avr. , 19:55
parMehdi Lunay
0
Demi-finale aller de la Ligue des champions
Compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
Compo du Bayern Munich : Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane
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Si c’est parfait pourquoi tu la ramènes ? Occupe toi de ton club proche de Tchernobyl

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Pour quelqu un qui fait remarquer sans cesse l orthographe des autres...

OL : Tyler Morton vendu, réponse le 17 mai

Non c est toi le meilleur ^^

OL : Tyler Morton vendu, réponse le 17 mai

d'un point de vu financier ... et meme pour la valorisation de l'effectif la ldc c'est mieux

OL : Tyler Morton vendu, réponse le 17 mai

T'es un bon toi 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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